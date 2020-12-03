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3 декабря 2020, Екатерина КомаровскаястатьяИнтервью

Ирина Горбачева: «Офигенный год, один из лучших в моей жизни»

Актриса, каждый проект с участием которой становится хитом, рассказала о своей роли в новогоднем продолжении «Громкой связи», неоднозначном отношении к российским комедиям и «Квартету И», а также о том, как перестала быть рубахой-парнем — и не пожалела
Ирина Горбачева

Расскажите свою историю попадания в проект «Громкая связь», изначально почему согласились в нем участвовать?

— Когда мне предложили сняться в «Громкой связи», я не видела оригинал (фильм итальянского режиссера Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы» — прим.), но отовсюду слышала, что это классная история, которую уже выкупило полмира. А значит, это хороший текст. Но в первую очередь, согласилась я из-за режиссера Леши Нужного, с которым мы до этого уже работали на картине «Я худею». Мне с Лешей было очень комфортно, я поняла его вкус, мне понравился результат. Если он за что-то берется, то делает то, что ему нравится.

Изначально меня дико смущал «Квартет И», мне они казались допотопными, хотя и очень талантливыми ребятами. Их юмор как «папин анекдот», для поколения постарше того, которое ходит в кинотеатры.
Ирина Горбачева

В первой части мы еще очень притирались, присматривались друг к другу. У ребят, конечно, невероятное обаяние. И когда они спросили, пойду ли я во вторую часть («Обратная связь», в кино с 17 декабря — прим.) — почему нет? Если это будет хороший сценарий с классно прописанной ролью, и чтобы снимал снова Леша. Во второй части прикольная завязка, хотя мне показалось, что чуть-чуть они себя обокрали, сделали опять в доме, а не на горнолыжном курорте. Но с началом коронавируса оказалось, что они все сделали правильно.

Кадр из фильма «Обратная связь»

Как вы вообще к идее ремейков и адаптаций относитесь?

— С одной стороны, я понимаю это возмущение — сочиняйте сами, делайте свое… Но я нормально отношусь к ремейкам в том случае, если это не калька, а адаптация. Когда ты привносишь что-то свое, диалоги меняешь, делаешь другие характеры. Должно быть свое звучание, звучание своей страны, ее проблемы. В театре же ты играешь пьесы, которые ставятся повсюду, и никто не говорит — напиши своего «Мастера и Маргариту»! Если в театре это классика, то в кино — хиты. Просто люди не знают реальности в плане кино — найти, написать хороший сценарий очень сложно, на создание оригинального фильма может уйти минимум три года. А когда выходит что-то актуальное и под время, и под настроение, почему бы это не сделать?

Тем не менее, вторая часть — уже полностью оригинальная история. Чем будете удивлять?

Удивить будет чем! У нас получилась классная новогодняя комедия, в хорошем смысле слова. Просто с Новым годом всегда идут такие ассоциации – «набухались», «фейерверки», «попали в тюрягу», все должно быть «по-русски», приключение за приключением…

Здесь история по интонации больше похожа на «Иронию судьбы», в плане юмора и драмы. Потому что когда смотришь «Иронию», думаешь — ну какая это вообще новогодняя комедия? Еще и абсолютная фантастика. «Квартет» и Леша шли в эту сторону — не только развлечения, но и связанных с Новым годом откровений, подведений итогов, размышлений о том, как ты живешь, все ли тебя устраивает, что хочешь поменять. Конечно, ожидание чуда, праздника все равно присутствует. Не скажу, что мы прямо будем удивлять — сейчас удивить достаточно сложно. Но это точно будет аттракцион эмоций — то, за чем и идут в кино.

Обратная связь
2020/Россия16+комедия

Как вам идея таких игр «на правду» в принципе? Стали бы играть в жизни?

— Ни в коем случае. Правду иногда толком не можешь сказать сам себе или самым родным. А с друзьями, особенно когда это замаскировано под игру, и начинает всплывать всякое, можно действительно потерять дружбу. Я не за то, чтобы в один момент все вскрывалось, хоть это так чаще всего и происходит. Я за то, чтобы это вскрывшееся разбирать и обговаривать. Но не собираться с друзьями и читать смски друг друга. Или писать записки «Никогда больше не…». В кино это хороший ход, потому что круто двигает сюжет. Интересная затравка на то, сколько у нас скелетов в шкафу, они всегда были, есть и будут. Основная-то история в названии — «Обратная связь». Мы обратную связь не привыкли не то что получать, а даже давать.

А как вы относитесь к обратной связи на ваш счет?

— В зависимости от того, кто говорит. Странно, если меня будет обижать комментарий в инстаграме от незнакомого человека. Другое дело, если это говорит близкий человек, тогда видеть себя с нелицеприятной стороны не понравится никому. Но если ты доверяешь человеку и понимаешь, что он делает это с любовью, то ты это чувствуешь.

В моей жизни есть такой человек, которому я полностью доверяю, который может сразу говорить мне правду — когда я начинаю что-то придумывать, обманывать себя, манипулировать.

Уже на практике доказано, что чем дольше сопротивляешься, тем медленнее продвигаешься вперед к освобождению себя от всяких шаблонов и своих засохших старых привычек.

А незнакомому человеку можете раскрыться? Например, процитировать сейчас последнее входящее сообщение?

— А зачем? Ради эксперимента? Нет, у меня есть свой забор, есть расписание, по которому туда можно заходить или звонить. Раньше у меня его не было, кто угодно мог зайти.

Я была такая простая, открытая, веселая, рубаха-парень. Со всеми общий язык найду, всем совет дам, со всеми весело поболтаю, просто утопия, а не характер. В какой-то момент я поняла, что это чушь.

Есть такая поговорка — «простота хуже воровства», это было про меня очень долго. А потом понимаешь, что находишься на эмоциональном дне. Поэтому заборчик всегда должен быть. И вообще, не той дистанции мы сейчас учимся. Мне кажется, важно именно такое соблюдение дистанции — у меня есть свое, у тебя есть свое. И чтобы подойти к человеку, нужно хоть чуть-чуть включить свое сердце и почувствовать, тот ли это момент, было бы ему сейчас приятно, нужно ли его дергать, отвлекать. Поэтому нет, доверять незнакомым людям я не буду. Раньше я на этом спотыкалась.

Если проникнуться «Громкой связью», можно потерять веру даже в близких людей и начать всех вокруг в чем-нибудь подозревать... Ирина, как жить-то вообще?

— Стремиться к доверительным и искренним отношениям. Быть максимально честным, в первую очередь, с самими собой. Как бы ты ни был близок с человеком, ты не можешь и не должен рассказывать обо всех качелях, которые происходят с тобой в течение дня, обо всех своих мыслях. Меньше нужно на этот счет заморачиваться. Если что-то волнует, значит надо разговаривать, если не волнует, не надо ничего придумывать.

Учитывая всю драму в отношениях героев «Связи», возможен ли вообще хэппи-энд у этой истории?

— У этой истории будет хэппи-энд. Это же новогодняя история! Нельзя зрителя в Новый год окунуть во что-то неприятное и там же его оставить.

Какой год — такое и кино!

— Да офигенный год! Один из лучших в моей жизни. Буду вспоминать его не с ощущением «Да пошел ты, 2020! Вали домой, ты нам не нужен!», а просто как невероятный переходный год, который столько всего дал, подарил возможность остановиться, задуматься, переосмыслить, найти что-то новое в себе, перестроиться, стать более гибким, понять, какой ты человек — паникер или нет. Насколько ты можешь сохранить свою целостность, не поддаваться панике и общему волнению, не проверять каждый день, сколько людей заболело… Мне от этого лучше не будет, тогда зачем это вообще?

Значит, сосредоточимся на позитивной эмоции. Как человек, который в юморе знает толк, вы в целом к российским комедиям как относитесь?

— Я не могу сказать, что вообще смотрю русские комедии. Недавно я пошла на «Глубже!», и мне не было смешно. Я даже не досмотрела последние 15 минут, потому что это так меня удручало, так я не верила ни Палю, которого очень люблю как артиста, ни в этот анекдот, который они разыгрывают. Людям интересно смотреть про реальную жизнь, реальных людей. По крайней мере, мне. А здесь, как по Станиславскому, я не верю! Бывает чистая буффонада, абсурд, как «Телеведущий: И снова здравствуйте» — это сделано как клоунада, жанр выдерживается от начала до конца, я этому верю. А когда ни туда, ни сюда… Но и наш фильм я бы не назвала комедией, это скорее драмеди, драма с нотками комедии. Это мне близко.

Драму можно сделать по щелчку. А сделать хорошую чистую комедию, чтобы и не сильно пошлую, и сюжет держался не только на гримасах, — дико сложно. Людям кажется — да чего там, комедию снять не можем? Да, ребят, пока не особо можем.

Тогда назовите три самые крутые комедии из мирового кино.

— Из последнего, что я посмотрела и где смеялась, — полуартхаусная комедия «Спаси себя сам!», мне нравится такой юмор. «Вечно молодой» сюда же. Все это драмеди. Если уж говорить про абсурд, то это «Человек — швейцарский нож». Мне кажется, комедия — это всегда стык реальности и абсурда. Иногда он может быть сильно выраженным, иногда менее, но он точно должен быть.

Что вам нравится и не нравится в современном российском кино и в том, что с ним сегодня происходит?

— Мне нравится, что оно развивается, появляется много свежих лиц, новых имен — я убедилась в этом, когда судила «Короткий метр» на «Кинотавре» в этом году. А не нравится, как бы плоско это не прозвучало, алчность. Сам этот подход — урвать, «сорвать бабло», иногда это становится настолько первостепенным, что люди забывают о том, что происходит у них в картине, и в итоге выходит так себе. Нагадил и не смыл. Никто не задумается, что кто-то после тебя сюда зайдет. А иногда и не зайдут. Русские комедии? Не, не пойдем. Русское кино? Не, не пойдем. Каждый зазывает на свою карусель, и на русские горки люди не особенно хотят идти. Именно из-за того, что эти горки очень долго находились в руках абсолютно, мне кажется, алчных и левых людей.

Да, на кино с Реввой пойдут много его фанатов. Но мне все комедии Марюса, сколько бы я ни начинала… Ну, просто слов нет. Люди на съемках повеселились, а мы это должны смотреть.

Я не ханжа, но когда весь фильм построен на шутках ниже пояса, это отбивает все желание у людей, которые имеют хоть какой-то вкус и насмотренность, идти на это. А сейчас, когда все сидят на американских фильмах и сериалах, чем ты можешь удивить? Только искренностью, правдивостью, честно рассказанной историей.

Что для вас сейчас приоритетно в творческой деятельности?

— Когда я работала в театре, для меня был в приоритете театр. Потом я поняла, что это тоже такая немножко игра. Сейчас у меня в приоритете моя собственная личная жизнь и радость от нее, поддержание гармонии. Все остальное — некие занятия, благодаря которым я зарабатываю деньги.

В актерской профессии мне комфортно, думаю, что буду заниматься этим всю жизнь. Мне много что интересно. Например, музыка, и я в эту сторону постепенно двигаюсь. Хочется что-то свое делать.

Герои «Обратной связи» пишут друг другу записки, которые начинаются со слов «В новом году никогда больше не...». Как бы вы продолжили предложение, обращаясь к самой себе?

— Ира, никогда больше не покупай то, что у тебя уже есть! Я по жизни на этом обжигаюсь, вплоть до продуктов.

А обращаясь к зрителям?

— Никогда больше не расстраивайтесь!

Беседовала Екатерина Комаровская

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