53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой о том, как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных.