53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в инстаграме:
Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой о том, как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных.
Ранее коронавирусом заразилась близкая подруга Ренаты Литвиновой — певица Земфира. Исполнительница обратилась к врачам и сдала тест. Медики сообщили ей о положительном результате. Земфиру не госпитализировали, по рекомендациям врачей она осталась на домашнем карантине.
В конце октября Литвинова рассказывала о самочувствии артистки. «Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо», — писала актриса в социальных сетях.
Рената Литвинова — российская актриса, режиссер, сценарист. Она работала над фильмами «Последняя сказка Риты», «Мне не больно», «Богиня: как я полюбила», «Небо. Самолет. Девушка», была одним из сценаристов картины «Страна глухих». В начале 2021 года на экраны должна выйти новая лента Литвиновой — «Северный ветер». Это киноадаптация дебютной театральной пьесы актрисы и режиссера. Кроме самой Литвиновой, в картине появятся ее дочь Ульяна Добровская, а также Софья Эрнст, Светлана Ходченкова и другие.