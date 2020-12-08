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8 декабря 2020, Lenta.Ruновость

53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Актриса и режиссер не уточнила, где проходит лечение — дома или в больнице
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9
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9
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Российская актриса и режиссер Рената Литвинова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в инстаграме:

Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой о том, как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных.
Рената Литвинова
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Ранее коронавирусом заразилась близкая подруга Ренаты Литвиновой — певица Земфира. Исполнительница обратилась к врачам и сдала тест. Медики сообщили ей о положительном результате. Земфиру не госпитализировали, по рекомендациям врачей она осталась на домашнем карантине.

В конце октября Литвинова рассказывала о самочувствии артистки. «Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо», — писала актриса в социальных сетях.

Рената Литвинова — российская актриса, режиссер, сценарист. Она работала над фильмами «Последняя сказка Риты», «Мне не больно», «Богиня: как я полюбила», «Небо. Самолет. Девушка», была одним из сценаристов картины «Страна глухих». В начале 2021 года на экраны должна выйти новая лента Литвиновой — «Северный ветер». Это киноадаптация дебютной театральной пьесы актрисы и режиссера. Кроме самой Литвиновой, в картине появятся ее дочь Ульяна Добровская, а также Софья Эрнст, Светлана Ходченкова и другие.

Северный ветер
2021/Россиядрама
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