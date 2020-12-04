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4 декабря 2020, РИА Новостиновость

Киану Ривз научился играть на волынке ради съемок в фильме

В 2020 году вышла третья лента о приключениях незадачливых друзей Билла и Теда
Алекс Уинтер и Киану Ривз в фильме «Билл и Тед»

МОСКВА, 4 дек — РИА «Новости». Киану Ривз и Алекс Уинтер стали гостями «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» по случаю выхода в формате Blu-ray фильма «Билл и Тед» — третьей части истории о приключениях двух незадачливых друзей «Невероятные приключения Билла и Теда». Актеры рассказали ведущему Джимми Фэллону, что для съемок комедии учились играть на музыкальных инструментах, в частности, волынке, трубе и терменвоксе. Уинтера цитирует The Hollywood Reporter:

Киану научился играть на каждом инструменте, который брал в руки в фильме, и это было очень здорово.

Ривз пояснил, что на самом деле выучил, как играть на каждом из инструментов только одну ноту.

5.5
Билл и Тед
2020/США, Италия, Канада16+комедиямузыкальныйфантастика
Моя оценка

Лента «Билл и Тед», в которой Алекс Уинтер и Киану Ривз вернулись к ролям лучших друзей Билла Престона и Теда Логана после почти 30-летнего перерыва, увидела свет в 2020 году. Первые два фильма о героях — «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Новые приключения Билла и Теда» — вышли в 1989 и 1991 годах соответственно. Фантастические комедии рассказывали о школьниках-оболтусах, которые узнают, что в далеком будущем стали культовыми музыкантами. По сюжету третьей части истории, Билл и Тед решают отправиться в будущее вместе со взрослыми дочерьми.

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