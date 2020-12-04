Киану Ривз научился играть на волынке ради съемок в фильме

Киану научился играть на каждом инструменте, который брал в руки в фильме, и это было очень здорово.

Лента «Билл и Тед», в которой Алекс Уинтер и Киану Ривз вернулись к ролям лучших друзей Билла Престона и Теда Логана после почти 30-летнего перерыва, увидела свет в 2020 году. Первые два фильма о героях — «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Новые приключения Билла и Теда» — вышли в 1989 и 1991 годах соответственно. Фантастические комедии рассказывали о школьниках-оболтусах, которые узнают, что в далеком будущем стали культовыми музыкантами. По сюжету третьей части истории, Билл и Тед решают отправиться в будущее вместе со взрослыми дочерьми.