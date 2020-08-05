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5 августа 2020, Кино Mail.ruновость

«Кинотавр 2020» закроется фильмом Кончаловского с Высоцкой

Фестиваль, перенесенный с июня на сентябрь, объявил программу и имена членов жюри
Юлия Высоцкая в фильме «Дорогие товарищи!» (фото: Саша Гусов)

Фильмы открытия и закрытия

Стали известны программа и состав жюри фестиваля «Кинотавр 2020». Откроет смотр новая анимационная работа мультипликатора Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких», в основу которой легла опера Дмитрия Шостаковича «Нос», созданная по мотивам повести Н.В. Гоголя. 80-летнему режиссеру также вручат почетный приз фестиваля за вклад в кинематограф.

Закроется «Кинотавр» фильмом Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли, который ранее был включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля. Лента рассказывает о расстреле в 1962 году забастовки рабочих электровозоремонтного завода в Новочеркасске.

Дорогие товарищи!
2020/Россия18+драмаисторический

Номинанты основного конкурса

На главный приз киносмотра, который пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября, претендуют «Вмешательство» Ксении Зуевой, «Конференция» Ивана И. Твердовского, «Трое» Анны Меликян, «Город уснул» Марии Игнатенко, «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, «Китобой» Филиппа Юрьева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас и другие — всего 13 картин. Ознакомиться с полным списком номинантов можно по ссылке.

Состав жюри

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В жюри основного конкурса вошли актеры Оксана Фандера и Владимир Вдовиченков, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова («Куратор»), журналистка и телеведущая Дарья Златопольская («Танцы со звездами») и оператор Федор Лясс («Красотка в ударе»). Председатель комиссии — режиссер Борис Хлебников.

Жюри конкурса в категории «Короткий метр» возглавит режиссер и сценарист Клим Шипенко. Оценивать короткометражки также будут актеры Ирина Горбачева и Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин («Верность») и кинокритик Алексей Артамонов.

Российский кинофестиваль «Кинотавр» проходит с 1991 года. В 2019 году смотр в Сочи продлился с 9 по 16 июня. Победителем фестиваля стал фильм о 90-х «Бык» Бориса Акопова. В 2020 году смотр должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, однако его перенесли в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

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