«Кинотавр 2020» закроется фильмом Кончаловского с Высоцкой

Фильмы открытия и закрытия

Стали известны программа и состав жюри фестиваля « Кинотавр 2020 ». Откроет смотр новая анимационная работа мультипликатора Андрея Хржановского « Нос, или Заговор не таких », в основу которой легла опера Дмитрия Шостаковича «Нос», созданная по мотивам повести Н.В. Гоголя. 80-летнему режиссеру также вручат почетный приз фестиваля за вклад в кинематограф.

Номинанты основного конкурса

Состав жюри

Жюри конкурса в категории «Короткий метр» возглавит режиссер и сценарист Клим Шипенко . Оценивать короткометражки также будут актеры Ирина Горбачева и Александр Робак , продюсер Сергей Корнихин (« Верность ») и кинокритик Алексей Артамонов.

Российский кинофестиваль «Кинотавр» проходит с 1991 года. В 2019 году смотр в Сочи продлился с 9 по 16 июня. Победителем фестиваля стал фильм о 90-х «Бык» Бориса Акопова. В 2020 году смотр должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, однако его перенесли в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.