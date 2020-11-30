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30 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу

Вероника принимает участие в съемках праздничной передачи
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Игорь Николаев показал в инстаграме, как его 5-летняя дочь готовится к съемкам в праздничном шоу, которое покажут на канале «Россия 1» в новогоднюю ночь. На видео с девочкой работают гример и парикмахер. Певец подчеркнул:

Вероника готовится к первой в своей жизни новогодней ТВ-съемке на «Мосфильме»!
Игорь Николаев

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой не впервые появится на экране. В 2018-м девочка вместе с родителями стала героиней вечерней программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Игорь Николаев — российский певец, композитор, продюсер. Появлялся в фильме «Счастья! Здоровья!».

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