5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу

Игорь Николаев показал в инстаграме, как его 5-летняя дочь готовится к съемкам в праздничном шоу, которое покажут на канале «Россия 1» в новогоднюю ночь. На видео с девочкой работают гример и парикмахер. Певец подчеркнул: