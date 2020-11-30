5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу

Игорь Николаев показал в инстаграме, как его 5-летняя дочь готовится к съемкам в праздничном шоу, которое покажут на канале «Россия 1» в новогоднюю ночь. На видео с девочкой работают гример и парикмахер. Певец подчеркнул:
Вероника готовится к первой в своей жизни новогодней ТВ-съемке на «Мосфильме»!
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой не впервые появится на экране. В 2018-м девочка вместе с родителями стала героиней вечерней программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».
Игорь Николаев — российский певец, композитор, продюсер. Появлялся в фильме «Счастья! Здоровья!».