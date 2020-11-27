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27 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Народный артист Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы

70-летний актер объяснил свое положение пандемией коронавируса
Борис Щербаков | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер Борис Щербаков заявил, что у него нет работы, и пожаловался и на свой рацион, состоящий из картошки. 70-летний артист рассказал ФАН:

Новость
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Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава богу, накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем.
Борис Щербаков

Свое бедственное положение Щербаков объяснил пандемией коронавируса.

По словам актера, прежде он каждый год в свой день рождения выходил на сцену. «Как правило, в мой день рождения был спектакль, и это всегда прекрасный знак! Жаль, что в этом году его нет», — отметил Щербаков. Он признался, что находит утешение в резьбе по дереву, которой занимается не ради денег, а «для самоуспокоения, для релаксации».

Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Он сыграл порядка 200 ролей в кино и сериалах. В частности, он снимался в лентах и шоу «Легенда №17», «Крым», «Солдаты», «Убойная сила» и «По прозвищу "Зверь"».

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