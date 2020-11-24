Мечтающая сыграть ведьму Литвинова разнесла фильм с Хэтэуэй

Рената Литвинова поделилась впечатлениями от просмотра нового фильма Роберта Земекиса «Ведьмы». В инстаграме актриса написала:
В новых «Ведьмах» все волшебное и сказочное очень слабое и много физиологических деталей (что прячут колдовские женщины под париками, перчатками и в туфлях), а сценарий какой-то вялый, не спасают и отличные актрисы этот фильм.
Литвинова вспомнила одноименную картину 1990 года, которая, как и новый фильм, была основана на романе Роальда Даля.
«Вот в старых „Ведьмах“ была выдающаяся работа пластического гримера, а тут маловато безумия», — заявила актриса.
Кроме того, Литвинова отметила, что и сама мечтает сыграть «колдунью в современных реалиях».
В семейном фэнтези «Ведьмах» злые и страшные колдуньи, жаждущие смерти детей, скрываются среди людей под видом на первый взгляд милых женщин. Семилетний мальчик благодаря мудрой бабушке умеет распознавать ведьм и избегать контакта с ними. Но однажды судьба сталкивает его с главной ведьмой всех времен. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Октавия Спенсер, Крис Рок.