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24 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Мечтающая сыграть ведьму Литвинова разнесла фильм с Хэтэуэй

Актриса высказалась в инстаграме о картине Роберта Земекиса «Ведьмы»
Энн Хэтэуэй в фильме «Ведьмы»

Рената Литвинова поделилась впечатлениями от просмотра нового фильма Роберта Земекиса «Ведьмы». В инстаграме актриса написала:

В новых «Ведьмах» все волшебное и сказочное очень слабое и много физиологических деталей (что прячут колдовские женщины под париками, перчатками и в туфлях), а сценарий какой-то вялый, не спасают и отличные актрисы этот фильм.
Рената Литвинова

Литвинова вспомнила одноименную картину 1990 года, которая, как и новый фильм, была основана на романе Роальда Даля.

5.1
Ведьмы
2020/США, Мексика12+комедиядетективприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка

«Вот в старых „Ведьмах“ была выдающаяся работа пластического гримера, а тут маловато безумия», — заявила актриса.

Кроме того, Литвинова отметила, что и сама мечтает сыграть «колдунью в современных реалиях».

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В семейном фэнтези «Ведьмах» злые и страшные колдуньи, жаждущие смерти детей, скрываются среди людей под видом на первый взгляд милых женщин. Семилетний мальчик благодаря мудрой бабушке умеет распознавать ведьм и избегать контакта с ними. Но однажды судьба сталкивает его с главной ведьмой всех времен. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Октавия Спенсер, Крис Рок.

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