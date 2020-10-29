Энн Хэтэуэй показала превращение в ведьму на съемках

Энн Хэтэуэй опубликовала в инстаграме видео со съемок фильма Роберта Земекиса «Ведьмы», в котором ей наносят грим злой колдуньи.
Она также показала финальное фото в образе своей героини.
Семейное фэнтези «Ведьмы» — экранизация одноименного романа Роальда Даля о мире, в котором злые и страшные ведьмы, жаждущие смерти детей, скрываются среди людей под видом милых на первый взгляд женщин.
Герой этой истории — семилетний мальчик, который благодаря своей мудрой бабушке умеет распознавать ведьм и избегать контакта с ними. Однажды судьба сталкивает его с главной ведьмой всех времен.
В картине снялись также Стэнли Туччи, Октавия Спенсер, Крис Рок.
Новый фильм Земекиса станет уже второй экранизацией романа Роальда Даля «Ведьмы» — первая киноверсия с Анжеликой Хьюстон в одной из главных ролей вышла в 1990 году. Сопродюсерами нового фильма стали Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон.