Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
29 октября 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Энн Хэтэуэй показала превращение в ведьму на съемках

Актриса перевоплотилась в колдунью в экранизации романа Роальда Даля

Энн Хэтэуэй опубликовала в инстаграме видео со съемок фильма Роберта Земекиса «Ведьмы», в котором ей наносят грим злой колдуньи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она также показала финальное фото в образе своей героини.

Во время загрузки произошла ошибка.
Семейное фэнтези «Ведьмы» — экранизация одноименного романа Роальда Даля о мире, в котором злые и страшные ведьмы, жаждущие смерти детей, скрываются среди людей под видом милых на первый взгляд женщин.

Герой этой истории — семилетний мальчик, который благодаря своей мудрой бабушке умеет распознавать ведьм и избегать контакта с ними. Однажды судьба сталкивает его с главной ведьмой всех времен.

В картине снялись также Стэнли Туччи, Октавия Спенсер, Крис Рок.

Новый фильм Земекиса станет уже второй экранизацией романа Роальда Даля «Ведьмы» — первая киноверсия с Анжеликой Хьюстон в одной из главных ролей вышла в 1990 году. Сопродюсерами нового фильма стали Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон

Ведьмы
2020/США, Мексика12+комедиядетективприключениясемейныйфэнтези
Моя оценка
Ведьмы и колдуньи: 20 страшных перевоплощений красивых актрис
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Ведьмы
Киану Ривз побрился почти налысо для съемок в «Матрице 4»
Неузнаваемый Мэтт Дэймон вернулся к съемкам: фото с площадки
Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе
Любовь Аксенова показала пугающее фото со съемок
Джаред Лето показал накачанные для съемок в «Троне 3» мышцы
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Талант XL: актрисы немодельных параметров, добившиеся успеха
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки
Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли
Люси Лью пожаловалась на проблемы с карьерой из-за внешности
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска
Джуда Лоу раскритиковали за «постаревший» вид
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
56-летнего Брэда Питта раскритиковали за «запущенный» вид
Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты
Снигирь вспомнила, как набрала 12 кг перед съемками у Бондарчука
Деми Мур стала блондинкой ради роли: первые кадры в новом образе
Фанаты обеспокоены здоровьем резко похудевшего Чедвика Боузмана
Таких берут в космонавты: актеры, покорившие космос в кино
Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом
Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор»
Кунис, Хэтэуэй, Лонгория на кинофестивале «Сандэнс 2020»
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
Пегова стала брюнеткой ради новой роли
Шарлиз Терон носила на лице протезы на съемках фильма «Скандал»
Обещавший больше не худеть Кристиан Бэйл сбросил 18 кг ради роли
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках
Ведьмы и колдуньи: 20 страшных перевоплощений красивых актрис
Я — легенда: актрисы, сыгравшие великих кинозвезд трудной судьбы
Любовь Аксенова сменила имидж ради новой роли
Профессор Шварценеггер и бабушка Бледанс: киноновости недели
Всех и сразу: актеры, сыгравшие много ролей в одном фильме
Беременная Энн Хэтэуэй представила новый сериал
«Баба Эва»: Бледанс не узнали на фото со съемок
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты
Сыгравший Джокера Хоакин Феникс рассказал, как худел на 24 кг
Новые трейлеры
Голос любви
Дублированный трейлер
Перевал Дятлова
Трейлер
Ваша честь
Трейлер (англ.)
Новости со всех концов света
Дублированный трейлер
Выпускной
Трейлер (англ.)
Манк
Трейлер (англ.)
Райя и последний дракон
Дублированный трейлер
Метод
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Блейк Лайвли потроллила Райана Рейнольдса на его день рождения Шутит - значит любит
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1452
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 982
Муж предлагает брачный договор 677
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 545
Леди
У 19-летней внучки Софии Ротару новый роман Девушка рассекретила очередного бойфренда
Здоровье
10 знаменитостей, которых погубили предрассудки Не лечиться вовсе, идти к шарлатанам, принимать опасные псевдолекарства — ошибки, которые часто становятся фатальными.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь