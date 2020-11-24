Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным

Джордж Клуни и Брэд Питт в фильме «12 друзей Оушена» | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, как во время съемок картины «Двенадцать друзей Оушена» его разыграл коллега Брэд Питт. Интервью с артистом опубликовано на видеоканале журнала GQ в сети.

По словам звезды, работа над лентой проходила в итальянском Комо, где долгое время жил Клуни. Питт развесил по всему городу листовки, в которых говорилось, что скоро в этом месте будут проходить съемки новой ленты. В объявлении Питт подчеркнул:

Просьба обращаться к Джорджу Клуни только как к мистеру Клуни или же называть Дэнни Оушен, потому что так зовут его героя. И не смотрите ему в глаза.

После этого местные издания начали публиковать статьи о том, что Клуни считает себя звездой. «Все газеты писали: „Клуни — дива, Клуни — дива!“» — пожаловался актер.