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24 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным

Звезда «Двенадцати друзей Оушена» рассказал о забавном случае на съемках
Джордж Клуни и Брэд Питт в фильме «12 друзей Оушена» | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, как во время съемок картины «Двенадцать друзей Оушена» его разыграл коллега Брэд Питт. Интервью с артистом опубликовано на видеоканале журнала GQ в сети.

По словам звезды, работа над лентой проходила в итальянском Комо, где долгое время жил Клуни. Питт развесил по всему городу листовки, в которых говорилось, что скоро в этом месте будут проходить съемки новой ленты. В объявлении Питт подчеркнул:

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Просьба обращаться к Джорджу Клуни только как к мистеру Клуни или же называть Дэнни Оушен, потому что так зовут его героя. И не смотрите ему в глаза.

После этого местные издания начали публиковать статьи о том, что Клуни считает себя звездой. «Все газеты писали: „Клуни — дива, Клуни — дива!“» — пожаловался актер.

«Двенадцать друзей Оушена» — продолжение боевика «Одиннадцать друзей Оушена», ремейка одноименной картины 1960 года. Ленты рассказывают о воре-виртуозе Дэнни Оушене и его друзьях-мошенниках. В 2007 вышла заключительная часть истории, «Тринадцать друзей Оушена». Кроме Клуни и Питта, в трилогии сыграли Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс, Джулия Робертс, Кейси Аффлек, Энди Гарсиа. Режиссером всех трех картин стал Стивен Содерберг.

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