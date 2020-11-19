Джордж Клуни раздал 14 друзьям по миллиону долларов

МОСКВА, 19 ноя — РИА «Новости». Джордж Клуни рассказал журналу GQ, который ранее назвал его «Иконой года», как однажды подарил близким друзьям по миллиону долларов наличными. Сама история произошла в 2013 году, в 2017-м о ней стало известно публике — от одного из друзей Клуни. Сам актер и режиссер, однако, прежде не комментировал свой поступок.
Звезда фильма «11 друзей Оушена», вспоминая тот случай, отметил, что на тот момент ему было 52 года, он был одинок, только познакомился с будущей женой — юристом Амаль Аламуддин, кроме того, ему только что хорошо заплатили за фильм «Гравитация». Клуни понял, что все, что у него есть — это близкие люди:
За последние 35 лет они так или иначе много мне помогали. Я спал у них на кушетках, когда не было денег. Они давали мне в долг. Они выручали меня всякий раз, когда это было нужно. И я тоже им помогал по возможности. Мы все хорошие друзья.
Клуни добавил, что друзья указаны в его завещании. «Если я попаду под автобус, они все равно все указаны в завещании. Так зачем мне ждать, пока я окажусь под автобусом?» — подчеркнул актер. В итоге он обналичил $14 млн, распределил их по чемоданам и пригласил друзей к себе домой. «Я раскрыл карту и показал им все те места, в которых я оказался благодаря им, и все то, что я увидел благодаря им», — вспомнил Клуни. Затем он сообщил, что в качестве благодарности дарит друзьям по миллиону.
Джордж Клуни — американский актер, режиссер, продюсер и сценарист, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Он снимался в фильмах и сериалах «Скорая помощь», «От заката до рассвета», «Идеальный шторм», «11 друзей Оушена», «Невыносимая жестокость», «Мне бы в небо», «Да здравствует Цезарь!», «Мартовские иды».