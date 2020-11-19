Джордж Клуни раздал 14 друзьям по миллиону долларов

Джордж Клуни | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 19 ноя — РИА «Новости». Джордж Клуни рассказал журналу GQ, который ранее назвал его «Иконой года», как однажды подарил близким друзьям по миллиону долларов наличными. Сама история произошла в 2013 году, в 2017-м о ней стало известно публике — от одного из друзей Клуни. Сам актер и режиссер, однако, прежде не комментировал свой поступок.

Звезда фильма «11 друзей Оушена», вспоминая тот случай, отметил, что на тот момент ему было 52 года, он был одинок, только познакомился с будущей женой — юристом Амаль Аламуддин, кроме того, ему только что хорошо заплатили за фильм «Гравитация». Клуни понял, что все, что у него есть — это близкие люди:

За последние 35 лет они так или иначе много мне помогали. Я спал у них на кушетках, когда не было денег. Они давали мне в долг. Они выручали меня всякий раз, когда это было нужно. И я тоже им помогал по возможности. Мы все хорошие друзья. Джордж Клуни