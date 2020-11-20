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20 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Звезда «50 оттенков серого» начала инвестировать в секс-игрушки

Дакота Джонсон стала предпринимательницей
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Американская актриса и модель Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки. Об этом сообщает Vogue. Звезда «Пятидесяти оттенков серого» стала креативным директором и инвестором бренда Maude. Компания прославилась благодаря своим девайсам для секса и органическим презервативам. Джонсон отметила:

Очень сексуальное кино: эротические приключения
Я считаю, что сексуальное благополучие — одно из основных прав человека. Секс по согласию и интимное удовольствие — это забота о себе. Каждый человек должен иметь доступ к качественным сексуальным товарам независимо от пола, возраста или ориентации.
Дакота Джонсон

Джонсон добавила, что общество наконец изменило свое отношение к этой теме. По мнению актрисы, секс — это самое интимное, что может происходить между двумя людьми, поэтому к нему надо подходить без стыда и осуждения.

31-летняя Дакота Джонсон наиболее известна по роли Анастейши Стил в картине «Пятьдесят оттенков серого» и двух ее сиквелах: «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы». Ленты основаны на эротических романах Э.Л. Джеймс и рассказывают историю отношений скромной студентки Анастейши и влиятельного миллиардера Кристиана Грея.

4.7
Пятьдесят оттенков серого
2015/США18+драмамелодрамаэротика
Моя оценка

Джонсон также снялась в таких фильмах, как «В активном поиске», «Арахисовый сокол», «Суспирия», «Черная месса» и «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"».

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