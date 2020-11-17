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17 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Манучаров показал себя в образе Малахова на съемках

Ведущие готовят телезрителям сюрприз к Новому году

Актер театра и кино, шоумен Вячеслав Манучаров предстанет в образе телеведущего Андрея Малахова в шоу «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Ролик со съемок новогодней программы обе телезвезды опубликовали в инстаграм-аккаунтах.

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В бэкстейдж-видео Манучаров и Малахов запечатлены в одинаковых костюмах, с однотипными прическами и в одинаковых очках. В подписях звезд к ролику говорится:

Твое лицо совершенно такое же... Сюрприз для Новогодней ночи! Скоро.
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Отметим, что Малахов на телеканале «Россия 1», куда перешел в 2017 году с «Первого», ведет ток-шоу «Прямой эфир» и вечернюю программу «Привет, Андрей!». У Манучарова, в свою очередь, с 2018 года собственное онлайн-шоу «Эмпатия Манучи», в рамках которого он берет интервью у известных людей.

«Голубой огонек» — шоу-программа, которая транслируется в новогоднюю ночь после обращения президента и боя курантов. В ней традиционно принимают участие звезды шоу-бизнеса.

Вокруг новогодних шоу недавно возник скандал: певец Валерий Меладзе в ответ на ограничения, введенные в Москве на фоне пандемии коронавируса (лимит на заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров), призвал артистов отказаться от съемок в приуроченных к празднику развлекательных передачах.

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