Манучаров показал себя в образе Малахова на съемках

Актер театра и кино, шоумен Вячеслав Манучаров предстанет в образе телеведущего Андрея Малахова в шоу «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Ролик со съемок новогодней программы обе телезвезды опубликовали в инстаграм-аккаунтах.
В бэкстейдж-видео Манучаров и Малахов запечатлены в одинаковых костюмах, с однотипными прическами и в одинаковых очках. В подписях звезд к ролику говорится:
Твое лицо совершенно такое же... Сюрприз для Новогодней ночи! Скоро.
Отметим, что Малахов на телеканале «Россия 1», куда перешел в 2017 году с «Первого», ведет ток-шоу «Прямой эфир» и вечернюю программу «Привет, Андрей!». У Манучарова, в свою очередь, с 2018 года собственное онлайн-шоу «Эмпатия Манучи», в рамках которого он берет интервью у известных людей.
«Голубой огонек» — шоу-программа, которая транслируется в новогоднюю ночь после обращения президента и боя курантов. В ней традиционно принимают участие звезды шоу-бизнеса.
Вокруг новогодних шоу недавно возник скандал: певец Валерий Меладзе в ответ на ограничения, введенные в Москве на фоне пандемии коронавируса (лимит на заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров), призвал артистов отказаться от съемок в приуроченных к празднику развлекательных передачах.