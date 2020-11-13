Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»

Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Актер Киану Ривз вместе с командой фильма «Матрица 4» устроил вечеринку по случаю завершения съемок картины. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Несмотря на ограничения, действующие в Германии из-за пандемии, съемочная группа организовала праздник в студии Babeisberg в Потсдаме.

Среди участников были Ривз с подругой Александрой Грант, а также создатели франшизы «Матрица» Лана и Лилли Вачовски. На мероприятии, по данным издания, присутствовали около 200 человек. Один из гостей вечеринки рассказал:

Всем сделали экспресс-тест на COVID-19. Гости пришли в масках, но многие потом их сняли.

В Германии со 2 ноября действует частичный локдаун. Закрыты бары, рестораны и театры, массовые скопления людей запрещены. Пресс-секретарь студии Babelsberg Бьянка Макаревич рассказала, что все санитарные нормы на мероприятии соблюдались. В Warner Bros. от комментариев отказались. Представитель городской администрации Потсдама отметил, что департамент здравоохранения изучит фотографии переполненной вечеринки, опубликованные немецкой газетой.

Первая «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Следующие два фильма — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — появились на экранах в 2003-м. Картины рассказывают о том, что происходит с выжившими в бою с разумными машинами людьми после гибели человеческой цивилизации. Один из главных героев — Нео (Киану Ривз) — умеет подчинять себе виртуальную реальность, которая служит ловушкой для миллионов людей.