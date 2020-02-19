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19 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя

Смотрите новые фото с площадки «Матрицы 4»

55-летний Киану Ривз и 52-летняя Кэрри-Энн Мосс, которые играли в «Матрице» главных героев — Нео и Тринити, — вместе снимаются в четвертом фильме франшизы. Кадры со съемочной площадки в Сан-Франциско, сделанные папарацци, появились в сети.

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Фотографы застали съемочную группу за работой над сценами езды на мотоцикле по ночным улицам. На площадке были замечены дублеры исполнителей главных ролей — вероятно, им предстояло исполнить ряд рискованных трюков.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году, за ней последовали продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Картины рассказывали о борьбе выживших в бою с разумными машинами людях после гибели человеческой цивилизации.

Как выглядят звезды «Матрицы» 20 лет спустя

Летом 2019 года стало известно о съемках четвертого фильма франшизы. О сюжете новой ленты ничего не сообщается. Известно, что в съемках, кроме звезд оригинальных картин Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, задействован также Нил Патрик Харрис. Что касается Хьюго Уивинга, который исполнял в «Матрице» роль агента Смита, то он не присоединился к касту нового фильма.

Режиссурой занимается одна из создательниц франшизы, Лана Вачовски. Она также написала сценарий фильма, в этом ей помогли писатель Александр Хемон и автор «Облачного атласа» Дэвид Митчелл (экранизацию этого романа Лана вместе с сестрой Лилли Вачовски и Томом Тыквером выпустили в 2012 году).

Премьера запланирована на 21 марта 2021 года.

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