Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя

55-летний Киану Ривз и 52-летняя Кэрри-Энн Мосс, которые играли в «Матрице» главных героев — Нео и Тринити, — вместе снимаются в четвертом фильме франшизы. Кадры со съемочной площадки в Сан-Франциско, сделанные папарацци, появились в сети.

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Фотографы застали съемочную группу за работой над сценами езды на мотоцикле по ночным улицам. На площадке были замечены дублеры исполнителей главных ролей — вероятно, им предстояло исполнить ряд рискованных трюков.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году, за ней последовали продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Картины рассказывали о борьбе выживших в бою с разумными машинами людях после гибели человеческой цивилизации.

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Режиссурой занимается одна из создательниц франшизы, Лана Вачовски. Она также написала сценарий фильма, в этом ей помогли писатель Александр Хемон и автор «Облачного атласа» Дэвид Митчелл (экранизацию этого романа Лана вместе с сестрой Лилли Вачовски и Томом Тыквером выпустили в 2012 году).