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28 октября 2020, Российская газетановость

Киану Ривз побрился почти налысо для съемок в «Матрице 4»

Актера в новом образе заметили на киноплощадке

В Берлине, где проходят съемки научно-фантастического боевика «Матрица 4», папарацци запечатлели Киану Ривза с новой прической.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исполнитель роли Нео, бритый практически под ноль, попал в объективы фотокамер на выходе из машины своей возлюбленной Александры Грант, которая привезла его на киноплощадку.

Ривз не только подстригся, но и сбрил усы и бороду. Новый образ, скорее всего, связан с производством эпизодов, в которых главному герою предстоит вернуться в настоящий мир.

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Первая «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Следующие два фильма — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — появились на экранах в 2003-м. Картины рассказывают о борьбе выживших в бою с разумными машинами людей после гибели человеческой цивилизации. Один из главных героев — Нео (Киану Ривз) — умел подчинять себе виртуальную реальность, которая служила ловушкой для миллионов людей.

Летом 2019 года стало известно о съемках четвертого фильма франшизы, над которым работает режиссер Лана Вачовски.

Сценарий нового фильма постановщица подготовила вместе с писателем Александаром Хемоном и автором «Облачного атласа» Дэвидом Митчеллом (Вачовски вместе с сестрой и Томом Тыквером экранизировала книгу).

О сюжете новой ленты ничего не сообщается. Кроме Ривза, в фильме снимаются Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II и другие. Ранее съемки фильма проходили в Сан-Франциско, США.

Премьера запланирована на декабрь 2021 года.

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