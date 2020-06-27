Киану Ривз прилетел на съемки новой «Матрицы» с возлюбленной

В Германии собираются возобновить приостановленные из-за коронавируса съемки фильма «Матрица 4» режиссера Ланы Вачовски. Папарацци заметили в аэропорту Берлина Киану Ривза, который уже прилетел в столицу Германии вместе с возлюбленной, Александрой Грант.

Фотографам удалось снять выходящими из аэропорта также коллег Ривза — Нила Патрика Харриса и Кэрри-Энн Мосс.

Первая «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Следующие два фильма — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — появились на экранах в 2003-м. Картины рассказывают о борьбе выживших в бою с разумными машинами людей после гибели человеческой цивилизации. Один из главных героев — Нео (Киану Ривз) — умел подчинять себе виртуальную реальность, которая служила ловушкой для миллионов людей.

8.2 Матрица 1999 / США, Австралия 16+ боевик фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

Летом 2019 года стало известно о съемках четвертого фильма франшизы. Сценарий нового фильма Лана Вачовски подготовила вместе с писателем Александаром Хемоном и автором «Облачного атласа» Дэвидом Митчеллом (Вачовски вместе с сестрой и Томом Тыквером экранизировала книгу).

О сюжете новой ленты ничего не сообщается. Ранее съемки фильма проходили в Сан-Франциско, США. Премьера запланирована на март 2022 года.

Смотрите фоторепортаж со съемок продолжения «Матрицы»