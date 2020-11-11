Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»

Ранее премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года, хотя первоначально релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го. Решение о переносе, вероятно, связано с тем, что в начале ноября Депп объявил об уходе из франшизы. Актера попросили покинуть «Фантастических тварей и где они обитают 3» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Девушка утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело. Лишенный роли Джонни Депп, впрочем, целиком получит многомиллионный гонорар, несмотря на то, что успел сняться только в одной сцене нового фильма.