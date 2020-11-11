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11 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»

Ранее актера попросили покинуть франшизу после скандала
Мадс Миккельсен | Источник: Legion-Media.ru

Раскрыта возможная замена голливудскому актеру Джонни Деппу в третьей части франшизы «Фантастические твари и где они обитают». Волшебника Грин-де-Вальда может сыграть датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает Variety.

Согласно данным источников, Миккельсен находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros., однако студия рассматривает нескольких кандидатов на роль. Как утверждает издание, датский актер является фаворитом режиссера картины Дэвида Йейтса.

Ранее премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года, хотя первоначально релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го. Решение о переносе, вероятно, связано с тем, что в начале ноября Депп объявил об уходе из франшизы. Актера попросили покинуть «Фантастических тварей и где они обитают 3» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Девушка утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело. Лишенный роли Джонни Депп, впрочем, целиком получит многомиллионный гонорар, несмотря на то, что успел сняться только в одной сцене нового фильма.

Джонни Депп в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Мадс Миккельсен — известный датский актер, который также много снимается в США. Широкую известность получил после роли в сериале «Ганнибал». Также Миккельсен появлялся в фильмах «Казино Рояль», «Доктор Стрэндж», «Изгой-Один. Звездные войны: Истории», «Охота», «Еще по одной» и других.

Фильмы серии «Фантастические твари и где они обитают» являются приквелами истории о Гарри Поттере, их действие разворачивается в начале 20-го века. Первая лента вышла в 2016 году, вторая — в 2018-м. Кроме Деппа, в картинах снимались Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц. Сценарист серии — автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. Всего к выходу запланировано пять частей истории.

Фантастические твари и где они обитают 3
2022/СШАприключенияфэнтези
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