Марина Александрова показала себя в образе Стервеллы Де Виль

Марина Александрова показала в инстаграме снимок, на котором позирует в образе Стервеллы (Круэллы) Де Виль — главной злодейки из классического мультфильма Disney «101 далматинец» и одноименной полнометражной картины.
Артистка поинтересовалась у подписчиков, хотели бы они видеть ее в подобной роли.
Стервеллу придумала Доди Смит, писательница и автор романа «101 далматинец». Героиня — коварная бизнес-леди, которая мечтает сшить себе шубу из редкой шкуры щенков-далматинцев.
Де Виль также появлялась в мульфильме «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне», мультсериале «101 далматинец» и фильме «102 далматинца». В полнометражных картинах роль злодейки исполнила Гленн Клоуз. На 2021 год назначена премьера новой сольной картины о героине — «Стервелла». Роль досталась Эмме Стоун.
Марина Александрова — популярная российская актриса. Снималась в сериалах «Екатерина», «Мосгаз», «Звезда эпохи», «Домашний арест», «Бедная Настя».