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9 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Марина Александрова показала себя в образе Стервеллы Де Виль

Актриса вдохновилась стилем злодейки из диснеевского мультфильма «101 далматинец»

Марина Александрова показала в инстаграме снимок, на котором позирует в образе Стервеллы (Круэллы) Де Виль — главной злодейки из классического мультфильма Disney «101 далматинец» и одноименной полнометражной картины

Артистка поинтересовалась у подписчиков, хотели бы они видеть ее в подобной роли.

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Стервеллу придумала Доди Смит, писательница и автор романа «101 далматинец». Героиня — коварная бизнес-леди, которая мечтает сшить себе шубу из редкой шкуры щенков-далматинцев.

Гленн Клоуз в фильме «101 далматинец»

Де Виль также появлялась в мульфильме «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне», мультсериале «101 далматинец» и фильме «102 далматинца». В полнометражных картинах роль злодейки исполнила Гленн Клоуз. На 2021 год назначена премьера новой сольной картины о героине — «Стервелла». Роль досталась Эмме Стоун.

7.6
101 далматинец
1961/СШАмультфильмыприключениясемейный
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Марина Александрова — популярная российская актриса. Снималась в сериалах «Екатерина», «Мосгаз», «Звезда эпохи», «Домашний арест», «Бедная Настя».

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