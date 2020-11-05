Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака

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Алсу зарегистрировала сценическое имя дочери Микеллы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певица была вынуждена регистрировать имена на себя, поскольку ее дочь несовершеннолетняя. Артистка оформила четыре сценических имени — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

Указанные товарные знаки в будущем можно будет использовать для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и пиротехники. По версии издания, родители намерены подготовить 12-летнюю девушку к большой карьере.