Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
5 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака

Как предполагают СМИ, родители готовят победительницу «Голоса. Дети» к большой карьере
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Алсу зарегистрировала сценическое имя дочери Микеллы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певица была вынуждена регистрировать имена на себя, поскольку ее дочь несовершеннолетняя. Артистка оформила четыре сценических имени — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

Указанные товарные знаки в будущем можно будет использовать для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и пиротехники. По версии издания, родители намерены подготовить 12-летнюю девушку к большой карьере.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, победила в шоу «Голос. Дети» в апреле 2019 года. Зрители назвали ее победу сомнительной. «Первый канал» запустил расследование в связи с аномальным голосованием. Специалисты компании Group-IB зафиксировали накрутку голосов, после чего канал аннулировал результаты шоу.

7.7
Голос. Дети
2014/Россия12+шоу талантов
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Голос. Дети
Алсу
3-летнюю дочь Банщиковой подстригли для роли мальчика в «Ищейке»
Микелла Абрамова
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Победительница «Голоса 60+» пожертвует приз на борьбу с COVID-19
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
13-летняя дочь Юлии Началовой впервые выступила на ТВ
91-летняя участница победила в шоу «Голос 60+»
Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос 60+»
19-летняя дочь Толкалиной впервые снялась в кино
Названа самая богатая российская звезда
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
21-летняя дочь Бодрова провела закрытие кинофестиваля
Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала
Табаков поблагодарил отца за возможность сниматься
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
9-летняя дочь Мороз и Богомолова отказалась от роли
Дочь Волковой и сын Лазарева снялись с родителями в сериале
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
Подопечная Басты победила в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети»
Объявлены финалисты детского «Голоса»
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
22-летняя дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом фильме
Милла Йовович высказалась об успехах дочери в кино
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
Новые трейлеры
Линия горизонта
Дублированный трейлер
Страна грез
Дублированный трейлер
Корона
Трейлер (англ.)
Голос любви
Дублированный трейлер
Перевал Дятлова
Трейлер
Ваша честь
Трейлер (англ.)
Новости со всех концов света
Дублированный трейлер
Выпускной
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Американец случайно нашел дома выигрышный лотерейный билет Билет чудом уцелел в камине
Дети
Джиган и Тимати увезли детей на Мальдивах (фото) Звезды делятся яркими фото с поклонниками
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Hi-Tech
OPPO запатентовала уникальный дизайн складных смартфонов. У них странные блоки Каким вы представляете себе смартфон будущего?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь