Little Big записали песню для сиквела «Бората»

Российская группа Little Big на своей странице во «ВКонтакте» рассказала о записи песни для сиквела комедии «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли. По словам представителей коллектива, они записали кавер-версию песни Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) группы C+C Music Factory специально для трейлера картины.