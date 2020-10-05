Little Big записали песню для сиквела «Бората»

Группа Little Big

Российская группа Little Big на своей странице во «ВКонтакте» рассказала о записи песни для сиквела комедии «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли. По словам представителей коллектива, они записали кавер-версию песни Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) группы C+C Music Factory специально для трейлера картины.

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О том, что Саша Барон Коэн тайно снял продолжение нашумевшего фильма «Борат», стало известно в сентябре. В ленте, в частности, Саша Барон Коэн посмеется над Дональдом Трампом и затронет тему коронавируса.

Премьера сиквела «Бората» состоится 23 октября 2020 года на Amazon Prime.