Little Big записали песню для сиквела «Бората»

Российская группа Little Big на своей странице во «ВКонтакте» рассказала о записи песни для сиквела комедии «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли. По словам представителей коллектива, они записали кавер-версию песни Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) группы C+C Music Factory специально для трейлера картины.
О том, что Саша Барон Коэн тайно снял продолжение нашумевшего фильма «Борат», стало известно в сентябре. В ленте, в частности, Саша Барон Коэн посмеется над Дональдом Трампом и затронет тему коронавируса.
Премьера сиквела «Бората» состоится 23 октября 2020 года на Amazon Prime.
Группа Little Big ранее должна была принимать участие в «Евровидении 2020», представляя Россию, однако из-за коронавируса песенный конкурс отменили.