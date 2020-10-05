Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
25 самых красивых костюмированных фильмов последних лет
15 фильмов
Асмус в видеочате, хандра в Москве: 15 главных фильмов октября
20 фильмов
Гагарин, алкоголь, гипноз: что смотреть на ММКФ 2020
15 фильмов
Не спать! 15 изобретательных фильмов ужасов про сновидения
15 фильмов
К 100-летию Сергея Бондарчука: 15 лучших фильмов с артистом
10 сериалов
Смотри веселей: 10 бодрящих сериалов про тех, кто не унывает
12 сериалов
Вверх дном: сериалы про женщин, круто изменивших свою жизнь
15 сериалов
Такая разная любовь: нетипичные сериалы про отношения
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
5 октября 2020, Газета.Ruновость

Little Big записали песню для сиквела «Бората»

Композиция в исполнении российской группы звучит в трейлере фильма
Группа Little Big

Российская группа Little Big на своей странице во «ВКонтакте» рассказала о записи песни для сиквела комедии «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли. По словам представителей коллектива, они записали кавер-версию песни Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) группы C+C Music Factory специально для трейлера картины.

Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что Саша Барон Коэн тайно снял продолжение нашумевшего фильма «Борат», стало известно в сентябре. В ленте, в частности, Саша Барон Коэн посмеется над Дональдом Трампом и затронет тему коронавируса.

Премьера сиквела «Бората» состоится 23 октября 2020 года на Amazon Prime.

Группа Little Big ранее должна была принимать участие в «Евровидении 2020», представляя Россию, однако из-за коронавируса песенный конкурс отменили.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Борат 2
109 р.
Борат
СМИ: Саша Барон Коэн тайно снял сиквел фильма «Борат»
Саша Барон Коэн
Sacha Baron Cohen
Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Вместо «Евровидения 2020» проведут специальный концерт
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
«Евровидение 2020» официально отменили
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Элайджа Вуд станцевал на премьере с российскими звездами
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
«Голубое братство»: звезды на съемках новогоднего шоу Урганта
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Рамзан Кадыров открыл новую дорогу за рулем «Волги» Глава республики поделился положительными впечатлениями с журналистами
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 3 451
Реакция родителей на результаты экзамена 192
Где найти эту *** работу с нормальным графиком 123
Давненько я не брал в руки шашек, вернее крючок и спицы 63
Леди
37-летняя Светлана Лобода с новой стрижкой разочаровала фанатов Певица кардинально сменила имидж.
Hi-Tech
Названы главные фишки iOS 14 Какие нововведения на ваших iPhone стоят наибольшего внимания
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь