Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Профиль
Мои оценки
Настройки
Ваш город: Вашингтон
Новости
Движением вправо и влево вы можете перелистывать статьи
Движением вправо и влево вы можете перелистывать статьи
20 октября 2020

Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева

новость
О кончине матери Федора Бондарчука сообщили в кинокомпании Art Pictures
Фотогалерея
10

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни, сообщается в инстаграме кинокомпании Art Pictures. Причины смерти матери Федора Бондарчука, а также дата ее похорон пока неизвестны.

Памяти Ирины Скобцевой: 10 лучших ролей актрисы

Ирина Скобцева получила образование на историческом факультете МГУ имени Ломоносова. Она также училась в Школе-студии МХАТ на курсе Александра Карева. Актриса дебютировала в кино в 1955 году в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло», удостоенного приза за лучшую режиссуру на Каннском фестивале. В 1959 году вышла замуж за актера и режиссера Сергея Бондарчука, с которым вместе играла в этой картине. С 1970 года вела актерскую мастерскую во ВГИКе.

На счету Скобцевой — роли в фильмах «Они сражались за Родину», «Война и мир», «Мэри Поппинс, до свидания», «Зигзаг удачи». В 2016 году вышел фильм «Опасные каникулы» с участием актрисы.

Отметим, что в 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения великого режиссера, который умер, как и его супруга, 20 октября, но на 26 лет раньше, в 1994 году.

Кино Mail.ru
Смотрите еще
Сергей Бондарчук
Ирина Скобцева
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Показать еще
Рекомендуем посмотреть
Фильмы
Сериалы
История моих просмотров
Показать еще
Выйти
Войти
Ваш город:Вашингтон
Обратная связьГлавнаяПолная версия
© Mail.Ru, 1999-2020