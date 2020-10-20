Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни, сообщается в инстаграме кинокомпании Art Pictures. Причины смерти матери Федора Бондарчука, а также дата ее похорон пока неизвестны.
Ирина Скобцева получила образование на историческом факультете МГУ имени Ломоносова. Она также училась в Школе-студии МХАТ на курсе Александра Карева. Актриса дебютировала в кино в 1955 году в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло», удостоенного приза за лучшую режиссуру на Каннском фестивале. В 1959 году вышла замуж за актера и режиссера Сергея Бондарчука, с которым вместе играла в этой картине. С 1970 года вела актерскую мастерскую во ВГИКе.
На счету Скобцевой — роли в фильмах «Они сражались за Родину», «Война и мир», «Мэри Поппинс, до свидания», «Зигзаг удачи». В 2016 году вышел фильм «Опасные каникулы» с участием актрисы.
Отметим, что в 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения великого режиссера, который умер, как и его супруга, 20 октября, но на 26 лет раньше, в 1994 году.