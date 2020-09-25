К 100-летию Сергея Бондарчука: 15 лучших фильмов с артистом

4 Отелло 7.1 142

оценки IMDb6.9 Моя оценка 0 142 уже оценили СССР / 1955 / 1 ч. 47 мин. / 0+ драма мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Сергей Бондарчук в роли ревнивца Отелло в экранизации шекспировской трагедии Сергея Юткевича

5 Сережа 8 1258

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 1258 уже оценили СССР / 1960 / 1 ч. 20 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Режиссерский дебют Георгия Данелии о пятилетнем Сереже, который обзавелся новым папой, сумевшим подобрать ключ к детскому сердцу

6 Овод 7.3 426

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 426 уже оценили СССР / 1980 / 3 ч. 30 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Рецензии История юноши, который становится непримиримым борцом за свободу и независимость

8 Попрыгунья 7.4 520

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 520 уже оценили СССР / 1955 / 1 ч. 31 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Героиня увлечена поисками своего идеала, не замечая массу выдающихся качеств личности своего мужа