К 100-летию Сергея Бондарчука: 15 лучших фильмов с артистом

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Фильмы с Сергеем Бондарчуком смотреть онлайн

Отелло, Пьер Безухов и кардинал Монтанелли — вспоминаем самые яркие, монументальные работы легендарного советского актера и режиссера Сергея Бондарчука
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1
Они сражались за Родину
8.542060
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
42060 уже оценили
СССР/1975/2 ч. 40 мин./0+
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1Трейлер9Рецензии
Фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова
2
Судьба человека
8.326826
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
26826 уже оценили
СССР/1959/1 ч. 37 мин./12+
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1Трейлер7Рецензии
Экранизация рассказа Михаила Шолохова, режиссерский дебют Сергея Бондарчука
3
Война и мир
8.16744
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
6744 уже оценили
СССР/1965/6 ч. 13 мин./16+
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1Трейлер2Рецензии
Самая масштабная экранизация самого объемного романа о войне 1812 года
4
Отелло
7.1142
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
142 уже оценили
СССР/1955/1 ч. 47 мин./0+
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1Трейлер
Сергей Бондарчук в роли ревнивца Отелло в экранизации шекспировской трагедии Сергея Юткевича
5
Сережа
81258
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
1258 уже оценили
СССР/1960/1 ч. 20 мин./12+
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1Трейлер2Рецензии
Режиссерский дебют Георгия Данелии о пятилетнем Сереже, который обзавелся новым папой, сумевшим подобрать ключ к детскому сердцу
6
Овод
7.3426
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
426 уже оценили
СССР/1980/3 ч. 30 мин./12+
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3Рецензии
История юноши, который становится непримиримым борцом за свободу и независимость
7
Дядя Ваня
7.4469
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
469 уже оценили
СССР/1970/1 ч. 44 мин./0+
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1Трейлер1Рецензия
Экранизация Андрея Кончаловского одноименной пьесы А. П. Чехова
8
Попрыгунья
7.4520
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
520 уже оценили
СССР/1955/1 ч. 31 мин./0+
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Героиня увлечена поисками своего идеала, не замечая массу выдающихся качеств личности своего мужа
9
Неоконченная повесть
7.61084
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
1084 уже оценили
СССР/1955/1 ч. 40 мин./0+
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2Рецензии
Талантливая женщина-врач пытается поставить на ноги парализованного пациента
10
Борис Годунов
7330
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
330 уже оценили
СССР, Германия, Польша, Чешская Республика/1986/2 ч. 28 мин./0+
1Трейлер
Последний фильм Сергея Бондарчука, вышедший на экраны при его жизни
11
Адмирал Ушаков
7.4477
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
477 уже оценили
СССР/1953/1 ч. 48 мин./0+
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Историческая киноповесть о великом русском адмирале Федоре Федоровиче Ушакове
12
Корабли штурмуют бастионы
7.7313
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
313 уже оценили
СССР/1953/1 ч. 34 мин./0+
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Второй фильм кинодилогии об адмирале Ушакове
13
Отец Сергий
6.969
оценок
Моя оценка
0
69 уже оценили
СССР/1979/1 ч. 41 мин.
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Экранизация знаменитой повести Льва Толстого
14
Молчание доктора Ивенса
6.5536
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
536 уже оценили
СССР/1973/1 ч. 22 мин./16+
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1Трейлер
Фантастический фильм-притча про ученого, занимающегося вопросом продления человеческой жизни, и пришельцев
15
Повесть о настоящем человеке
7.76225
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
6225 уже оценили
СССР/1948/1 ч. 36 мин./6+
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Героическая лента о самоотверженном летчике
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