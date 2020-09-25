Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Смотри
Combo
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
<!-- /rb/2803?brandsafety=0 --><!-- //rb/2803?brandsafety=0 -->
<!-- /rb/4983?brandsafety=0 --><!-- //rb/4983?brandsafety=0 -->
s
s
Наверх
Подборки
15 фильмов
К 100-летию Сергея Бондарчука: 15 лучших фильмов с артистом
30 фильмов
Затаив дыхание: 30 будоражащих триллеров, которые вы не видели
36 фильмов
Виновен! Фильмы про судебные процессы, от которых не оторваться
30 фильмов
30 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
15 фильмов
Асмус, Маркс, мейнстрим: 15 главных фильмов «Венеции 2020»
15 сериалов
Такая разная любовь: нетипичные сериалы про отношения
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
Кино Mail.ru
Подборки
Фильмы с Сергеем Бондарчуком смотреть онлайн
Отелло, Пьер Безухов и кардинал Монтанелли — вспоминаем самые яркие, монументальные работы легендарного советского актера и режиссера Сергея Бондарчука
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Порядку
Рейтингу
Количеству голосов
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все
подборки фильмов
и
подборки сериалов
1
Они сражались за Родину
8.5
42060
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
42060 уже оценили
СССР
/
1975
/
2 ч. 40 мин.
/
0+
драма
военный
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
9
Рецензии
Фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова
2
Судьба человека
8.3
26826
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
26826 уже оценили
СССР
/
1959
/
1 ч. 37 мин.
/
12+
драма
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
7
Рецензии
Экранизация рассказа Михаила Шолохова, режиссерский дебют Сергея Бондарчука
3
Война и мир
8.1
6744
оценки
IMDb
8.3
Моя оценка
0
6744 уже оценили
СССР
/
1965
/
6 ч. 13 мин.
/
16+
драма
мелодрама
военный
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Самая масштабная экранизация самого объемного романа о войне 1812 года
4
Отелло
7.1
142
оценки
IMDb
6.9
Моя оценка
0
142 уже оценили
СССР
/
1955
/
1 ч. 47 мин.
/
0+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сергей Бондарчук в роли ревнивца Отелло в экранизации шекспировской трагедии Сергея Юткевича
5
Сережа
8
1258
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
1258 уже оценили
СССР
/
1960
/
1 ч. 20 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Режиссерский дебют Георгия Данелии о пятилетнем Сереже, который обзавелся новым папой, сумевшим подобрать ключ к детскому сердцу
6
Овод
7.3
426
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
426 уже оценили
СССР
/
1980
/
3 ч. 30 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Рецензии
История юноши, который становится непримиримым борцом за свободу и независимость
7
Дядя Ваня
7.4
469
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
469 уже оценили
СССР
/
1970
/
1 ч. 44 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Экранизация Андрея Кончаловского одноименной пьесы А. П. Чехова
8
Попрыгунья
7.4
520
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
520 уже оценили
СССР
/
1955
/
1 ч. 31 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Героиня увлечена поисками своего идеала, не замечая массу выдающихся качеств личности своего мужа
9
Неоконченная повесть
7.6
1084
оценки
IMDb
7.0
Моя оценка
0
1084 уже оценили
СССР
/
1955
/
1 ч. 40 мин.
/
0+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Рецензии
Талантливая женщина-врач пытается поставить на ноги парализованного пациента
10
Борис Годунов
7
330
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
330 уже оценили
СССР
,
Германия
,
Польша
,
Чешская Республика
/
1986
/
2 ч. 28 мин.
/
0+
драма
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Последний фильм Сергея Бондарчука, вышедший на экраны при его жизни
11
Адмирал Ушаков
7.4
477
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
477 уже оценили
СССР
/
1953
/
1 ч. 48 мин.
/
0+
драма
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Историческая киноповесть о великом русском адмирале Федоре Федоровиче Ушакове
12
Корабли штурмуют бастионы
7.7
313
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
313 уже оценили
СССР
/
1953
/
1 ч. 34 мин.
/
0+
драма
биография
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Второй фильм кинодилогии об адмирале Ушакове
13
Отец Сергий
6.9
69
оценок
Моя оценка
0
69 уже оценили
СССР
/
1979
/
1 ч. 41 мин.
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Экранизация знаменитой повести Льва Толстого
14
Молчание доктора Ивенса
6.5
536
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
536 уже оценили
СССР
/
1973
/
1 ч. 22 мин.
/
16+
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фантастический фильм-притча про ученого, занимающегося вопросом продления человеческой жизни, и пришельцев
15
Повесть о настоящем человеке
7.7
6225
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
6225 уже оценили
СССР
/
1948
/
1 ч. 36 мин.
/
6+
драма
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Героическая лента о самоотверженном летчике
Все подборки лучших фильмов с советскими актерами
10 сериалов
10 советских сериалов про любовь, по которым вы скучаете
15 фильмов
15 любимых фильмов с Николаем Караченцовым
15 фильмов
К 75-летию Инны Чуриковой: 15 лучших фильмов с актрисой
7 фильмов
Памяти Романа Карцева: 7 ярких киноролей артиста
15 фильмов
К 70-летию Игоря Костолевского: 15 лучших фильмов с актером
10 фильмов
Не только «Мимино»: 10 любимых фильмов с Вахтангом Кикабидзе
15 фильмов
К юбилею Александра Абдулова: 15 фильмов с любимым актером
20 фильмов
К 90-летию Юрия Яковлева: 20 любимых фильмов с артистом
20 фильмов
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом
13 фильмов
Памяти Олега Табакова: любимые фильмы с актером
8 фильмов
К 76-летию Веры Алентовой: 8 любимых фильмов с актрисой
20 фильмов
К 90-летию Вячеслава Тихонова: 20 любимых фильмов с актером
15 фильмов
К 80-летию Легенды: лучшие фильмы с Владимиром Высоцким
15 фильмов
К 85-летию Василия Ланового: любимые фильмы с артистом
8 фильмов
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером
7 фильмов
Любимые фильмы с Леонидом Броневым: памяти артиста
8 фильмов
Памяти Веры Глаголевой: 8 ностальгических фильмов с актрисой
10 фильмов
К 90-летию Алексея Баталова: 10 главных фильмов с актером
10 фильмов
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой
8 фильмов
Королева эпизода: 8 любимых комедий с Натальей Крачковской
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
Рекомендуем посмотреть
Фильмы
Сериалы
Расписание фильма
«
»
Список
На карте
Сегодня
Весь день
Утро
День
Вечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
Скрыть
Показать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.345798" data-id="345798" data-brandsafety="0"></div>
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
Мобильная версия
Редакция
Условия использования материалов
Обратная связь
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.674812" data-id="674812" data-brandsafety="0"></div>