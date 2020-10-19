Александрова, Аксенова, Виторган на премьере комедии «Глубже!»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Глубже!», показанного ранее в рамках фестиваля «Кинотавр». Зрителям картину представили режиссер Михаил Сегал и актеры Александр Паль, Любовь Аксенова, Сергей Бурунов, Игорь Угольников.
Гостями показа стали Максим Виторган и Нино Нинидзе, Марина Александрова, Владимир Мишуков с дочерьми, Илья Глинников, Яна Гладких, Варвара Шмыкова, Аглая Тарасова, Полина Ауг, Резо Гигинеишвили, Клим Шипенко, Андрей Макаревич с супругой Эйнат Кляйн и многие другие.
Комедия «Глубже!» рассказывает о талантливом молодом режиссере, который начинает снимать порно. В фильме также сыграли Семен Трескунов, Денис Васильев, Антон Лапенко, Степан Девонин, Владимир Симонов и другие.
На 31-м фестивале российского кино «Кинотавр» лента была отмечена специальным призом жюри с формулировкой «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».
В прокат лента выходит 22 октября.