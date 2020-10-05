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5 октября 2020, Газета.Ruновость

СМИ сообщили, кто станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel

Крис Хемсворт может потерять это звание после контракта студии с другим актером на рекордную сумму
Кадр из фильма «Дэдпул»

Крис Хемсворт может потерять звание самого высокооплачиваемого актера в проектах Marvel после нового договора Marvel Studios и Walt Disney с Райаном Рейнольдсом.

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Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

Как сообщает издание Comic Book, со звездой «Дэдпула» может быть заключен контракт на рекордную сумму. Однако официально эти слухи пока не подтверждены.

В настоящее время самым высокооплачиваемым актером Marvel является Крис Хемсворт, который получил за год от студии гонорар в размере $76,4 млн. Следом за ним расположились Роберт Дауни-мл. с зарплатой $66 млн, Брэдли Купер с $57 млн, Скарлетт Йоханссон с $56 млн и Крис Эванс с $43,5 млн.

Райан Рейнольдс исполнил роль супергероя Дэдпула в двух одноименных фильмах 2016-го и 2018 года. На 2022 год запланировала премьера ленты «Дэдпул 3».

До настоящего времени Дэдпул не взаимодействовал с другими героями франшизы, однако новый контракт, по слухам, предполагает внедрение героя Рейнольдса во вселенную Marvel.

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