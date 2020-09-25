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25 сентября 2020, Lenta.Ruновость

«Ведьмак» потерял одного из ключевых актеров из-за коронавируса

Создатели сериала будут искать нового человека в съемочную команду

Создатели сериала «Ведьмак» лишились одного из ключевых для второго сезона актеров, датчанина Туэ Ерстеда Расмуссена, из-за ограничений, введенных в Великобритании на фоне пандемии коронавируса. Об этом артист сообщил в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ограничения повлияли на график съемок, из-за чего Расмуссену пришлось отказаться от роли. Актер должен был сыграть Эскеля, товарища ведьмака Геральта.

Как отмечает The Independent, роль Расмуссена во втором сезоне — одна из самых крупных. Кто заменит датского актера, не уточняется.

34-летний Туэ Ерстед Расмуссен снимался в сериале «Серая зона», фильме «Стрелок». Он также принимает участие в создании картины «Форсаж 9», из-за съемок в которой, вероятно, и был вынужден отказаться от роли в «Ведьмаке». Лента выйдет в прокат в 2021 году.

Генри Кавилл в сериале «Ведьмак»

Ранее стало известно, что Netflix возобновил в Великобритании производство сериала «Ведьмак», съемки которого останавливали из-за пандемии коронавируса. Туэ Ерстед Расмуссен успел поработать на площадке до карантина, однако теперь сцены с ним, очевидно, будут пересняты.

8.1
Ведьмак
2019/США, Польша16+драмафэнтезибоевикприключения
Моя оценка

Первая часть сериала вышла в конце 2019 года и стала одним из самых популярных проектов Netflix. Фэнтези-шоу основано на книгах польского писателя Анжея Сапковского, главную роль играет Генри Кавилл.

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