Дуэйн Джонсон выломал ворота, чтобы успеть на съемки

Дуэйну Джонсону пришлось выломать ворота собственного дома, чтобы успеть на съемки фильма «Черный Адам». Об этом актер рассказал в инстаграме.
По словам Джонсона, на днях из-за непогоды у него дома отключили электричество, и ворота не открылись, когда актер собирался покинуть участок и уехать на работу. Сначала Дуэйн пытался вызвать специалистов, но понял, что в этом случае не успеет на съемки, — и решил выломать ворота. Он рассказал, что не хотел, чтобы его долго ждали «сотни членов съемочной группы».
Я сделал то, что должен был. Я толкнул ворота, дернул их и полностью выломал. Вырвал их из кирпичной стены, отрезал стальные гидравлические приводы и бросил на траву.
Актер добавил, что примерно через час его служба безопасности встретилась со специалистами и сварщиками. «Судя по всему, они были „в недоумении и напуганы“», — поделился Джонсон. Он подчеркнул, что это, определенно, был «не его звездный час». «Но мне нужно было идти на работу», — отметил Джонсон, в августе возглавивший рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире.
«Черный Адам» — спин-офф комедийного супергеройского боевика «Шазам!» об антигерое вселенной DC и главном противнике Шазама — Черном Адаме, обладающем огромной силой, скоростью и интеллектом. Режиссером стал Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал»). Премьера фильма ожидается в 2021 году.