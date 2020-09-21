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21 сентября 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Любовь Аксенова показала пугающее фото со съемок

Актриса играет в новом комедийном сериале

Любовь Аксенова вернулась из Сочи, где завершился «Кинотавр», и приступила к съемкам комедийного сериала «Настя, соберись». В инстаграме актриса поделилась кадром с площадки и напугала поклонников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аксенова написала в посте:

Приборы заливали все вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом.
Любовь Аксенова

«Настя, соберись» — сериал от создателей комедии «Я худею». По сюжету, в жизни главной героини происходит череда неприятностей: из-за заказчика-сексиста уволили с работы, муж изменил с подругой. Ей остается только собрать всю волю в кулак и разобраться со своими внутренними демонами: властной правительницей, чувственной красоткой, скромной домохозяйкой, импульсивной школьницей и амбициозной феминисткой. Помимо Аксеновой, в сериале также задействованы Юлия Ауг, Светлана Камынина, Алина Алексеева. Режиссером стала Вера Смолина.

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