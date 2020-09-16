Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
20 сериалов
Планы на уикенд: 20 мини-сериалов, которые смотрятся запоем
35 фильмов
Виновен! Фильмы про судебные процессы, от которых не оторваться
30 фильмов
30 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
15 фильмов
Асмус, Маркс, мейнстрим: 15 главных фильмов «Венеции 2020»
10 фильмов
Не только «Довод»: 10 самых ожидаемых фильмов сентября
25 фильмов
Скоро в школу: 25 хороших фильмов про учеников и учителей
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
16 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей

Дочь Алсу будет вести музыкальную рубрику в утреннем шоу на телеканале «Карусель»

Микелла Абрамова пробует себя в роли телеведущей — дочь певицы Алсу появится в утреннем шоу «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель», где вместе с Хрюшей из «Спокойной ночи, малыши!» будет отвечать за новую рубрику «Муз-Ток».

Во время загрузки произошла ошибка.

12-летняя Микелла написала в инстаграме:

Я безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана и стать частью самой классной детской телепередачи! Быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей! <…> Такое чувство, что я очутилась внутри сказки.
Микелла Абрамова
Новость
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить

Рубрика «Муз-Ток» будет посвящена музыке. Ведущие будут обсуждать новые песни и клипы и поделятся со зрителями секретами успеха звезд.

Микелла Абрамова получила широкую известность после участия в шоу «Голос. Дети». Дочь Алсу с большим отрывом одержала победу в финале, однако зрители пожаловались на подтасовку результатов, назвав их необъективными. В ходе проверки, инициированной «Первым каналом», была зафиксирована массовая автоматизированная отправка смс за Микеллу, в связи с чем результаты голосования были аннулированы. В рамках спецвыпуска шоу победителями признали всех финалистов шестого сезона.

Первый выпуск детской программы с Микеллой Абрамовой выйдет на канале «Карусель» 17 сентября в 7.00.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Микелла Абрамова
Алсу
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
С добрым утром, малыши!
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма
19-летняя дочь Толкалиной впервые снялась в кино
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Вита Корниенко: «Мы с Сашей Петровым похожи по энергетике»
21-летняя дочь Бодрова провела закрытие кинофестиваля
Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале
Табаков поблагодарил отца за возможность сниматься
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» рассказала о съемках и образе
Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
9-летняя дочь Мороз и Богомолова отказалась от роли
Дочь Волковой и сын Лазарева снялись с родителями в сериале
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
Подопечная Басты победила в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети»
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде
Объявлены финалисты детского «Голоса»
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
22-летняя дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом фильме
Милла Йовович высказалась об успехах дочери в кино
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
18-летняя актриса отказалась от роли Свинки Пеппы
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
4-летний участник «Лучше всех!» покорил барабанщика Джексона
10-летняя актриса рассказала о совете, который дал ей ДиКаприо
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Королева русского джаза: Ларисе Долиной — 65 10 сентября Лариса Долина празднует юбилей
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр 2020 403
Что выбрать для проживания? Вправьте мозг) 194
Молись и кайся! Угадайка инквизиторская. 111
Зачем нужна бюрократия 97
Леди
Тарзан признался, что изменил Королевой Сергей Глушко записал видеообращение.
Hi-Tech
Apple повысила цены в России Компания отреагировала на скачки курса рубля
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь