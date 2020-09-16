12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей

Микелла Абрамова пробует себя в роли телеведущей — дочь певицы Алсу появится в утреннем шоу «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель», где вместе с Хрюшей из «Спокойной ночи, малыши!» будет отвечать за новую рубрику «Муз-Ток».
12-летняя Микелла написала в инстаграме:
Я безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана и стать частью самой классной детской телепередачи! Быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей! <…> Такое чувство, что я очутилась внутри сказки.
Рубрика «Муз-Ток» будет посвящена музыке. Ведущие будут обсуждать новые песни и клипы и поделятся со зрителями секретами успеха звезд.
Микелла Абрамова получила широкую известность после участия в шоу «Голос. Дети». Дочь Алсу с большим отрывом одержала победу в финале, однако зрители пожаловались на подтасовку результатов, назвав их необъективными. В ходе проверки, инициированной «Первым каналом», была зафиксирована массовая автоматизированная отправка смс за Микеллу, в связи с чем результаты голосования были аннулированы. В рамках спецвыпуска шоу победителями признали всех финалистов шестого сезона.
Первый выпуск детской программы с Микеллой Абрамовой выйдет на канале «Карусель» 17 сентября в 7.00.