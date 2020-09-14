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14 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Неузнаваемый Александр Паль на съемках: первое фото в образе

На Алтае стартовала работа над фильмом «Бансу»
Тимофей Трибунцев, Павел Костомаров, Александр Паль на съемках фильма «Бансу»

На Алтае начались съемки военной драмы «Бансу» по одноименной книге Ильи Бояшова. Сюжет основан на реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. Советский экипаж тогда перегонял бомбардировщик и, приземлившись для дозаправки, обнаружил исчезновение штурмана, в стропах парашюта которого спрятаны секретные разведданные. Роли в ленте исполняют Александр Паль, Тимофей Трибунцев, Илья Лейбин, кресло режиссера занял Павел Костомаров («Эпидемия»).

Постановщик отметил:

По жанру это уникальное сочетание драмы, мистического триллера и военного экшена. По сюжету действие разворачивается на Аляске, куда по понятным причинам мы сейчас не могли отправить съемочную группу. Но мы нашли все, что нам нужно, на Алтае.

В ленте снимутся также иностранные актеры. Продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов. Выход фильма в прокат запланирован на 2022 год.

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