Неузнаваемый Александр Паль на съемках: первое фото в образе

На Алтае начались съемки военной драмы «Бансу» по одноименной книге Ильи Бояшова. Сюжет основан на реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. Советский экипаж тогда перегонял бомбардировщик и, приземлившись для дозаправки, обнаружил исчезновение штурмана, в стропах парашюта которого спрятаны секретные разведданные. Роли в ленте исполняют Александр Паль, Тимофей Трибунцев, Илья Лейбин, кресло режиссера занял Павел Костомаров («Эпидемия»).
Постановщик отметил:
По жанру это уникальное сочетание драмы, мистического триллера и военного экшена. По сюжету действие разворачивается на Аляске, куда по понятным причинам мы сейчас не могли отправить съемочную группу. Но мы нашли все, что нам нужно, на Алтае.
В ленте снимутся также иностранные актеры. Продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов. Выход фильма в прокат запланирован на 2022 год.