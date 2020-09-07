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7 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре

Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков собрал труппу на открытии 35-го сезона. На мероприятии побывали, в частности, Анна Чиповская, Виталий Егоров, Ольга Красько, Вячеслав Чепурченко и Яна Сексте, которую наградили золотым значком за 15 лет работы в театре, а также другие артисты.

На сборе труппы Машков прокомментировал слухи об уходе из театра Розы Хайруллиной. Как передает «Комсомольская правда», она продолжит сотрудничество с «Табакеркой», хотя будет работать как приглашенная звезда. Максима Матвеева же зрители больше не увидят на сцене театра. В популярном у публики спектакле «Кинастон» мужа Елизаветы Боярской, ранее покинувшего труппу, заменит Юрий Чурсин.

Максим Матвеев, Юрий Чурсин | Источник: Legion-Media.ru

Машков подчеркнул:

К сожалению, Максим Матвеев не сможет с нами сотрудничать, у него много своих планов. Ему трудно совмещать и делать театр основным местом работы. В то же время жалко снимать с репертуара спектакли, в которых он участвовал.
Владимир Машков

Максим Матвеев свой уход из театра пока не комментировал.

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