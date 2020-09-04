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4 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли

Звезда КВН рассказала об этом в инстаграме

Звезда КВН Ольга Картункова поделилась в инстаграме видеозаписью со съемок новых выпусков шоу «Однажды в России».

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В сети обратили внимание на то, что актриса, которая ранее заметно похудела, вновь прибавила в весе. В ответ на комментарии пользователей актриса сообщила, что поправилась для предстоящих съемок:

Надо так, для следующей роли.
Ольга Картункова
Во время загрузки произошла ошибка.

Ольга Картункова — российская актриса. Широкую известность она приобрела благодаря участию в КВН в составе команды «ГородЪ ПятигорскЪ». Картункова снимается в шоу «Однажды в России», играла в фильме Александра Незлобина «Жених» с Сергеем Светлаковым. В 2019 году Ольга снялась в российской адаптации американского сериала «Две девицы на мели». 

Отметим, за плечами у актрисы имеется успешный опыт похудения: со времен участия в КВН Ольга сменила 70-й размер на 48-й, сбросив за несколько лет, по подсчетам СМИ около 80 килограмм. 

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