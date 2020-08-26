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26 августа 2020, Рита Железняковастатья

Талант XL: актрисы немодельных параметров, добившиеся успеха

Они не побоялись играть против правил и в итоге выиграли: рассказываем о звездах экрана, которые на личном примере доказывают, что уверенность и любовь к себе важнее заветных 90-60-90
Legion-Media.ru
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Мелисса МакКарти

Разменявшая шестой десяток Мелисса МакКарти точно знает, что такое быть собой. Ее феномен и состоит в стопроцентном принятии собственной персоны. Сыграв простушку-повариху в уютном сериале «Девочки Гилмор», МакКарти так и могла остаться на вторых ролях милых подружек главных героинь. Но к счастью, карьера ее пошла в гору. Мы шесть сезонов любовались очаровательными ямочками на щеках в ситкоме «Майк и Молли», где она играла учительницу, выстраивающую отношения с симпатичным копом и… собственным весом. А в перерывах наблюдали за тем, как Мелисса органично сочетает прелестную бесцеремонность – с грустью в уголках глаз («Девичник в Вегасе») и задвигает на второй план самодовольных «джеймс бондов» в отутюженных смокингах, чтобы очень смешно спасти мир («Шпион»).

 

Далее: Мелисса МакКарти
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Природное обаяние и самоирония сделали свое дело – Мелиссу МакКарти полюбили зрители. И любят ее, как завещала икона сторонниц бодипозитива Бриджит Джонс, такой, какая она есть, – даже тогда, когда она ходит по грани, за которой образуется то, что принято называть дурным тоном. Возможно, эту грань ей приходилось переступать в череде однотипных комедий, паразитирующих на одной стороне ее таланта. Но всегда приятнее говорить о том, что удалось. Например, о роли писательницы-неудачницы, искусно подделывающей письма знаменитостей в картине «Сможете ли вы меня простить?», которая принесла МакКарти номинацию на премию «Оскар».

Далее: Эми Шумер
Legion-Media.ru
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Эми Шумер

Одна из самых известных женщин-стендап-комиков Эми Шумер на своих выступлениях рассказывает про разные способы получать удовольствие от жизни. И при этом сама явно не собирается нравиться кому-то через силу. В своем комедийном сериале «Внутри Эми Шумер» она берется за смелые темы, шутит без купюр, дерзко и откровенно высмеивает стереотипы, от эйджистских до гендерных. В фильме «Красотка на всю голову» Эми придерживается своих убеждений: ты будешь чувствовать себя красивой, когда будешь довольна собой. И поможет в этом вовсе не случайный удар головой о велотренажер, а самоирония и позитивный настрой.

Далее: Валентина Мазунина
Алексей Молчановский
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Валентина Мазунина

В каком-то смысле Валентина Мазунина – наша собственная, но куда более родная Эми Шумер, даже внешне они немного похожи. 32-летняя комедийная актриса с яркой индивидуальностью «родом» из «Реальных пацанов», но крепко-накрепко мы ее полюбили за разбитной тандем с Александром Палем в комедии «Горько!». И если Паль с тех пор успел стать секс-символом, то Мазунина – звездой разнообразных комедий, в ее копилке, например, такие хиты, как «Самый лучший день!», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Ночная смена» и шестые «Елки». А скоро мы увидим ее в главной роли в еще одной комедийной ленте – «СтендОпере», где она сыграет оперуполномоченную, внедряющуюся в коллектив стендап-комиков, чтобы вычислить в их рядах наркоторговца.  

Далее: Октавия Спенсер
Legion-Media.ru
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Октавия Спенсер

Обладательница ласковой улыбки и глаз, как у Бэмби, Октавия Спенсер получила заслуженные «Оскар» и «Золотой глобус» за роль отважной стряпухи Минни из фильма «Прислуга». Потом сыграла на все готовую мать в триллере про поезд-уроборос «Сквозь снег», обезоружила своей мягкостью в «Форме воды» и показала, что ее уютность может быть обманчивой в жутковатой «Ма». В последнее время прекрасная Октавия блистает в сериалах: в криминальном «По правде говоря» неспешно расследует преступление с большим сроком давности, а в биографическом «Селф-мейд: Мадам Си Джей Уокер» строит бизнес по продаже косметики. В общем, пример Октавии Спенсер – очередное и очень яркое подтверждение того, что многогранность таланта никак не зависит от формы вашего тела.

Далее: Барби Феррейра
Legion-Media.ru
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Барби Феррейра

Представительница нового поколения Голливуда, plus-size-модель, активистка бодипозитива и одна из самых ярких актрис скандального сериала «Эйфория» даже не собирается переживать из-за своего пятидесятого размера. Счастье – в гармонии, Барби Феррейра прекрасно поняла это к своим 23-м годам. Впрочем, актриса не скрывает, что сталкивалась с хейтерами. Но это не мешает ей строить успешную карьеру: поклонники Барби с нетерпением ждут не только следующего сезона «Эйфории», но и нового фильма с ее участием «Небеременная» – роуд-муви, где Феррейра играет безбашенную девицу, отправляющуюся в безумное путешествие со своей беременной школьной подругой.

Далее: Софья Зайка
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Софья Зайка

26-летняя актриса Софья Зайка стала популярной благодаря сериалу «Фитнес». У ее героини Аси однажды открылись глаза на жизнь: жениху давно не нравится, как она выглядит, а подружки шушукаются по поводу ее пышных форм. Вместо того, чтобы уединиться с коробкой эклеров, девушка устраивается работать в фитнес-клуб. Шах и мат, фитоняшки! Кстати, за время съемок сама Софья похудела на 20 килограмм. В пример другим ее ставит даже сам Роман-идеальный-пресс-Курцын: «Зайка – мощнейший мотиватор для многих девушек, я в этом уверен!».

Далее: Лина Данэм
Legion-Media.ru
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Лина Данэм

Лина Данэм долгие годы высоко держит знамя бодипозитива. То без прикрас и гламура рассказывает о нормальных людях с несовершенными телами и обычными проблемами в сериале про поколение двадцатилетних «Девочки». То показывает на собственном примере (красные дорожки, инстаграм), что быть не Блейк Лайвли или любой другой звездой с идеальным телом – это нормально. Сейчас Лина с головой ушла в продюсерскую деятельность и пишет сценарии, но мы с нетерпением ждем ее возвращения на экраны.

Далее: Ребел Уилсон
Legion-Media.ru
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Ребел Уилсон

Харизма 34-летней австралийки Ребел Уилсон складывается из позитива и бодипозитива, редкостного жизнелюбия и восхитительной уверенности в себе. В музыкально-комедийной франшизе «Идеальный голос» Ребел ярко продемонстрировала все перечисленное, добавив еще и умение отжигать на сцене (его же она закрепила в нашумевших «Кошках»). Посмотрите, ведь Ребел двигается, как пушинка, лишний раз доказывая, что дело всегда – во внутренней энергии. В комедии «Ну разве не романтично?», разбивающей клише ромкомов, героиня Уилсон предпочитает самостоятельно оценивать свои отношения, внешность и карьеру, а не жить в иллюзорном идеальном мирке.

Далее: Ирина Пегова
Legion-Media.ru
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Ирина Пегова

В 2003 году 25-летняя Ирина Пегова моментально влюбила в себя не только героев фильма «Прогулка» в исполнении Павла Баршака и Евгения Цыганова, но и тысячи зрителей. Что-то бесконечно притягательное есть в ее открытой улыбке и аккуратно-округлых формах. Из-за последних, кстати, Пегова в свое время очень переживала, перепробовав, по ее собственному признанию, все диеты мира. Но, к счастью, с возрастом помудрела. «Не стоит жить в постоянной борьбе с собой. Себя надо принять и полюбить такой, какая есть», – убеждает актриса. Что ж, ее невероятная востребованность в театре и кино служит отличным подтверждением этой «мантры».

Далее: Мерритт Уивер
Legion-Media.ru
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Мерритт Уивер

Мерритт Уивер, начинавшая карьеру с роли в популярном на американском ТВ медицинском сериале «Сестра Джеки», в последнее время выступает удивительно мощно и разнообразно – и это несмотря на 40-летний возраст. Вот она исполнила второстепенную, но заметную роль в «Брачной истории». Или тончайше сыграла в сериале «Невероятное», поднимающем серьезные темы доверия и насилия. А в комедийном триллере «Беги» уже никто и не обратит внимание на то, что девушка не самых идеальных форм сбегает с почти секс-символом в исполнении Донала Глисона. Понятно же, в отношениях важно другое: общее чувство юмора, взаимное притяжение, один на двоих секрет…

Далее: Минди Кейлинг
Rex / Fotodom.ru
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Минди Кейлинг

Обладательница необычной внешности и незаурядных форм Минди Кейлинг преуспела во многих сферах – она успешная комедиантка, сценаристка, актриса, продюсер, писательница. Широкую известность Кейлинг получила благодаря роли болтушки Келли Капур из сериала «Офис», к которому, кстати, сама написала немало отличных шуток. Это позволило ей впоследствии запустить уже собственный уморительный «Проект Минди» – по своему сценарию и с собой в главной роли. Среди последних достижений 41-летней и всегда улыбающейся Минди – сценарий к еще одному успешному сериалу «Я никогда не…», про девочку-подростка индийского происхождения. Ищите на Netflix!  

Далее: Олеся Жураковская
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Олеся Жураковская

Жизнерадостная и обаятельная красавица-украинка Олеся Жураковская много играет в театре, но широкую известность обрела благодаря ролям в многочисленных сериалах: «Крепостная», «Муж на час», «Пока станица спит», «Папик», «Остров», наконец, «Сваты» – вот лишь некоторые наименования из фильмографии 47-летней Олеси. Укрепила народную любовь Жураковская своим ярким участием в шоу «Взвешенные и счастливые» – в качестве ведущей она помогала участникам избавляться от лишнего веса. Но не просто подбадривала их на словах, а по-настоящему вдохновляла личным примером – за время проекта Олеся сама значительно похудела, удивив всех в финале своим преображением.

Далее: Ольга Картункова
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Ольга Картункова

Ольга Картункова мощно заявила о себе еще в 2010 году – тогда она возглавила команду КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и привела ее к чемпионству, сначала в Первой лиге, потом в Высшей. Перспективную и выделяющуюся среди всех девушку не могли не заметить продюсеры Comedy Club, которые пригласили ее в комедийное шоу ТНТ «Однажды в России». В нем Ольга уже много лет примеряет кучу ролей и образов, злободневных и просто комичных, и делает это не хуже профессиональных характерных театральных  актрис. Неудивительно, что ее карьера развивается именно в актерском направлении (а не, например, в стендапе) – в 2016 году она снялась с Сергеем Светлаковым в комедии «Жених», а в 2019-м получила главную роль в российской версии голливудского ситкома «Две девицы на мели». Кстати говоря, со времен участия в КВН Ольга похудела на с 70-го до 48-го (!) размера, но сделала это скорее ради здоровья, а не в угоду бьюти-стандартам (а пока худела, успевала бороться с недобросовестными компаниями, продающими чудодейственные средства для стройности). Ее примеру последовали многие поклонницы – так что Ольга не только дарит хорошее настроение с экранов телевизоров, но и вдохновляет.

Далее: Мелисса МакКарти
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