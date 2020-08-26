Талант XL: актрисы немодельных параметров, добившиеся успеха

Ольга Картункова мощно заявила о себе еще в 2010 году – тогда она возглавила команду КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и привела ее к чемпионству, сначала в Первой лиге, потом в Высшей. Перспективную и выделяющуюся среди всех девушку не могли не заметить продюсеры Comedy Club, которые пригласили ее в комедийное шоу ТНТ «Однажды в России». В нем Ольга уже много лет примеряет кучу ролей и образов, злободневных и просто комичных, и делает это не хуже профессиональных характерных театральных актрис. Неудивительно, что ее карьера развивается именно в актерском направлении (а не, например, в стендапе) – в 2016 году она снялась с Сергеем Светлаковым в комедии «Жених», а в 2019-м получила главную роль в российской версии голливудского ситкома «Две девицы на мели». Кстати говоря, со времен участия в КВН Ольга похудела на с 70-го до 48-го (!) размера, но сделала это скорее ради здоровья, а не в угоду бьюти-стандартам (а пока худела, успевала бороться с недобросовестными компаниями, продающими чудодейственные средства для стройности). Ее примеру последовали многие поклонницы – так что Ольга не только дарит хорошее настроение с экранов телевизоров, но и вдохновляет.