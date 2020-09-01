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1 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Объявлено имя соведущего Тодоренко в «Орле и решке»

Звезды появятся вместе в сезоне, посвященном путешествиям по России
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Телеканал «Пятница!» объявил имя партнера Регины Тодоренко по новому сезону шоу «Орел и решка». Им стал музыкант и телеведущий Тимур Родригез. Выпуски будут посвящены путешествиям по России. Родригез отметил:

К счастью для меня, «Орел и решка» — это третий или четвертый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками. Я уверен, это будет потрясный сезон, нам ужасно весело!
Тимур Родригез

Родригез уже пробовал себя в роли ведущего «Орла и решки» — в 2018 году он был участником одного из выпусков специального сезона. Тогда вместе с Жанной Бадоевой Тимур исследовал Краснодар.

Примечательно, что в настоящее время ведутся съемки еще одного сезона тревел-шоу. Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль путешествуют с командой проекта, предположительно — за границей.

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
Моя оценка

Шоу «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Ведущими программы в разное время были Жанна Бадоева, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Петр Романов и многие другие.

Выпуски с Родригезом и Тодоренко стартуют в эфире 28 сентября.

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