Объявлено имя соведущего Тодоренко в «Орле и решке»

Телеканал «Пятница!» объявил имя партнера Регины Тодоренко по новому сезону шоу «Орел и решка». Им стал музыкант и телеведущий Тимур Родригез. Выпуски будут посвящены путешествиям по России. Родригез отметил:
К счастью для меня, «Орел и решка» — это третий или четвертый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками. Я уверен, это будет потрясный сезон, нам ужасно весело!
Родригез уже пробовал себя в роли ведущего «Орла и решки» — в 2018 году он был участником одного из выпусков специального сезона. Тогда вместе с Жанной Бадоевой Тимур исследовал Краснодар.
Примечательно, что в настоящее время ведутся съемки еще одного сезона тревел-шоу. Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль путешествуют с командой проекта, предположительно — за границей.
Шоу «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Ведущими программы в разное время были Жанна Бадоева, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Петр Романов и многие другие.
Выпуски с Родригезом и Тодоренко стартуют в эфире 28 сентября.