Объявлено имя соведущего Тодоренко в «Орле и решке»

К счастью для меня, «Орел и решка» — это третий или четвертый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками. Я уверен, это будет потрясный сезон, нам ужасно весело!