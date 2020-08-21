Тодоренко намекнула, что будет вести «Орла и решку» с Ивлеевой

Регина Тодоренко в новом видео в сториз намекнула, что вскоре может вернуться в шоу «Орел и решка». Телеведущая заявила:
Дорогие мои друзья, по статистике, 90% моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в тревел-шоу «Орел и решка». Ну что ж, ваши мечты сбудутся совсем скоро.
Ранее стало известно, что блогер Анастасия Ивлеева, которая, как и Регина Тодоренко, широко прославилась именно благодаря шоу канала «Пятница!» о путешествиях, возвращается в проект. О новых выпусках с участием Ивлеевой просили в соцсетях зрители.
«Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Ведущими в разное время были Жанна Бадоева, Леся Никитюк, Андрей Бедняков и многие другие. Весной 2020 года из-за коронавируса проект остался без ведущих, зрители увидели выпуски, самостоятельно снятые местными жителями в разных городах мира.