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1 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»

Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети

Телеведущая Анастасия Ивлеева, недавно переболевшая коронавирусом, делится в сети фотографиями со съемок нового сезона тревел-шоу «Орел и решка». Звезда не рассказывает, в какой стране идет работа над проектом, однако некоторые подписчики узнали на опубликованных снимках Черногорию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, о возвращении Ивлеевой в шоу стало известно в конце июля. Этому предшествовал инстаграм-флешмоб, в ходе которого пользователи сети оставили в аккаунте телеканала «Пятница!» более 500 тыс. комментариев с хештэгом #настюшкуврешку.

Изначально акция была шуточной, однако руководство телеканала прислушалось к мнению зритетей и официально объявило о том, что Ивлеева станет ведущей нового сезона «Орла и решки». Как позже сообщили представители «Пятницы!», соведущей Анастасии станет ее подруга Юлия Коваль.

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
Моя оценка

«Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Ведущими в разное время были Жанна Бадоева, Леся Никитюк, Андрей Бедняков и многие другие. Весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса зрители увидели выпуски, самостоятельно снятые местными жителями в разных городах мира.

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