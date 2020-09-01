Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»

Телеведущая Анастасия Ивлеева, недавно переболевшая коронавирусом, делится в сети фотографиями со съемок нового сезона тревел-шоу «Орел и решка». Звезда не рассказывает, в какой стране идет работа над проектом, однако некоторые подписчики узнали на опубликованных снимках Черногорию.

Напомним, о возвращении Ивлеевой в шоу стало известно в конце июля. Этому предшествовал инстаграм-флешмоб, в ходе которого пользователи сети оставили в аккаунте телеканала «Пятница!» более 500 тыс. комментариев с хештэгом #настюшкуврешку.

Изначально акция была шуточной, однако руководство телеканала прислушалось к мнению зритетей и официально объявило о том, что Ивлеева станет ведущей нового сезона «Орла и решки». Как позже сообщили представители «Пятницы!», соведущей Анастасии станет ее подруга Юлия Коваль.