Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала

Гарик Харламов, исполняющий главную роль в новом комедийном сериале «Гусар», показал в сети фото в образе своего героя. В костюме и гриме персонажа актер позировал вместе с дочкой от Кристины Асмус.
Резидент Comedy Club подписал кадр:
Гусары семейные.
Новый ситком ТНТ расскажет о путешествиях во времени. По сюжету, герой Харламова, поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Рыльский, в результате научного эксперимента попадает из 1812 года в наши дни и оказывается в семье молодого ученого.
Помимо Харламова, роли в сериале исполнят Павел Рассомахин, Иван Бычков, Андрей Кочинов, Полина Гальченко, Артем Затиев, Азамат Мусагалиев и другие. Премьера «Гусара» ожидается в 2020 году.