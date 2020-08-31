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31 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала

Актер показал фото с площадки проекта «Гусар»

Гарик Харламов, исполняющий главную роль в новом комедийном сериале «Гусар», показал в сети фото в образе своего героя. В костюме и гриме персонажа актер позировал вместе с дочкой от Кристины Асмус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Резидент Comedy Club подписал кадр:

Гусары семейные.
Гарик Харламов

Новый ситком ТНТ расскажет о путешествиях во времени. По сюжету, герой Харламова, поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Рыльский, в результате научного эксперимента попадает из 1812 года в наши дни и оказывается в семье молодого ученого.

Помимо Харламова, роли в сериале исполнят Павел Рассомахин, Иван Бычков, Андрей Кочинов, Полина Гальченко, Артем Затиев, Азамат Мусагалиев и другие. Премьера «Гусара» ожидается в 2020 году.

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