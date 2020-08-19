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19 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале

Многосерийная комедия «Гусар» расскажет о путешествиях во времени
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Резидент Comedy Club Гарик Харламов снялся в главной роли в новом сериале ТНТ «Гусар». Ситком расскажет о поручике лейб-гвардии гусарского полка Григории Рыльском, который в результате научного эксперимента попадает из 1812 года в наши дни и оказывается в семье ученого.

Харламов отметил:

Это первая моя большая роль, в которой я с первой до последней серии играл одного персонажа. Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что «Гусар» — самый сложный проект в моей жизни! Мы снимали сериал на протяжении полутора лет, успели пережить карантин, сниматься в других проектах.
Гарик Харламов

Актер подчеркнул, что его персонаж — «настоящий гусар того времени», с собственным языком и темпераментом.

В центре сюжета — молодой ученый Дмитрий Журавлев, который десять лет создавал машину времени, пока его жена Катя зарабатывала деньги и тащила на себе быт. Именно в тот день, когда уставшая супруга решает сообщить о своем решении расстаться, в их доме прямиком из 1812 года оказывается Рыльский — Катин предок. Попытка вернуть поручика обратно оборачивается поломкой машины времени. И пока Дмитрий чинит чудесный агрегат, гость из прошлого пытается освоиться в современном мире.

Помимо Харламова, роли в сериале исполнят Павел Рассомахин, Екатерина Ковальчук, Сергей Белов, Екатерина Радченко и другие. Премьера  «Гусара» ожидается осенью.

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