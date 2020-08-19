Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале

Резидент Comedy Club Гарик Харламов снялся в главной роли в новом сериале ТНТ « Гусар ». Ситком расскажет о поручике лейб-гвардии гусарского полка Григории Рыльском, который в результате научного эксперимента попадает из 1812 года в наши дни и оказывается в семье ученого.

Это первая моя большая роль, в которой я с первой до последней серии играл одного персонажа. Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что «Гусар» — самый сложный проект в моей жизни! Мы снимали сериал на протяжении полутора лет, успели пережить карантин, сниматься в других проектах.

В центре сюжета — молодой ученый Дмитрий Журавлев, который десять лет создавал машину времени, пока его жена Катя зарабатывала деньги и тащила на себе быт. Именно в тот день, когда уставшая супруга решает сообщить о своем решении расстаться, в их доме прямиком из 1812 года оказывается Рыльский — Катин предок. Попытка вернуть поручика обратно оборачивается поломкой машины времени. И пока Дмитрий чинит чудесный агрегат, гость из прошлого пытается освоиться в современном мире.