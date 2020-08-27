Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова снимается в новом сериале «Некрасивая» режиссеров Ольги и Владимира Басовых. В инстаграме актриса показала кадр со съемочной площадки, на котором запечатлена без макияжа, и поделилась впечатлениями от работы.
Впервые с детства в кадре работаю абсолютно без макияжа. Проект «Некрасивая». Вы просили разместить фотографию без косметики, а тут вам — «нате, пожалуйста» — целых несколько серий будет в таком вот виде!
Арзамасова добавила, что поначалу боялась предстать перед публикой без косметики, назвав макияж «камуфляжем» и «броней», но затем поблагодарила съемочную команду «за эту свободу».
Сериал «Некрасивая» снимают для телеканала «Россия 1». Помимо Арзамасовой, роли исполняют Юлия Зимина, Артем Крылов («Гражданская жена»), Виктор Логинов, Елена Бирюкова («Новый человек»).
Сценарий написали Ольга и Дмитрий Степановы, которые вместе работали над многосерийными мелодрамами «Сын моего отца» и «Все могло быть иначе», а продюсерами, среди прочих, выступили создатели сериала «Ключи» Максим Кармен и Роза Рафикова. Дата премьеры пока неизвестна.