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27 августа 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала

Актриса получила главную роль в новом проекте «Некрасивая»

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова снимается в новом сериале «Некрасивая» режиссеров Ольги и Владимира Басовых. В инстаграме актриса показала кадр со съемочной площадки, на котором запечатлена без макияжа, и поделилась впечатлениями от работы.

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Впервые с детства в кадре работаю абсолютно без макияжа. Проект «Некрасивая». Вы просили разместить фотографию без косметики, а тут вам — «нате, пожалуйста» — целых несколько серий будет в таком вот виде!
Лиза Арзамасова

Арзамасова добавила, что поначалу боялась предстать перед публикой без косметики, назвав макияж «камуфляжем» и «броней», но затем поблагодарила съемочную команду «за эту свободу».

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Сериал «Некрасивая» снимают для телеканала «Россия 1». Помимо Арзамасовой, роли исполняют Юлия Зимина, Артем Крылов («Гражданская жена»), Виктор Логинов, Елена Бирюкова («Новый человек»).

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Сценарий написали Ольга и Дмитрий Степановы, которые вместе работали над многосерийными мелодрамами «Сын моего отца» и «Все могло быть иначе», а продюсерами, среди прочих, выступили создатели сериала «Ключи» Максим Кармен и Роза Рафикова. Дата премьеры пока неизвестна.

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