Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера блокбастера Джаника Файзиева «Вратарь галактики». Фильм вместе с режиссером представили актеры Евгений Романцов, Светлана Иванова, Виктория Агалакова, Светлана Пермякова, и многие другие.
Гостями премьеры стали Екатерина Шпица с сыном, Александр Петров и Стася Милославская, Оскар Кучера с детьми, Максим Аверин, Дарья Мороз, Анжелика Каширина и другие знаменитости.
Действие фильма разворачивается в 2071 году. Главным героем ленты становится простой парень, который открывает в себе способности к фантастической игре будущего — космоболу. Он еще не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю. В картине также сыграли Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров, Гоша Куценко, Ян Гэ.
«Вратарь галактики» выйдет в широкий прокат 27 августа.