Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»

Действие фильма разворачивается в 2071 году. Главным героем ленты становится простой парень, который открывает в себе способности к фантастической игре будущего — космоболу. Он еще не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю. В картине также сыграли Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров, Гоша Куценко, Ян Гэ.