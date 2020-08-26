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26 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»

В Москве при участии звезд состоялась премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева
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фотографий
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фотографий
25
фотографий

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера блокбастера Джаника Файзиева «Вратарь галактики». Фильм вместе с режиссером представили актеры Евгений Романцов, Светлана Иванова, Виктория Агалакова, Светлана Пермякова, и многие другие.

Гостями премьеры стали Екатерина Шпица с сыном, Александр Петров и Стася Милославская, Оскар Кучера с детьми, Максим Аверин, Дарья Мороз, Анжелика Каширина и другие знаменитости.

Действие фильма разворачивается в 2071 году. Главным героем ленты становится простой парень, который открывает в себе способности к фантастической игре будущего — космоболу. Он еще не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю. В картине также сыграли Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров, Гоша Куценко, Ян Гэ.

Вратарь Галактики
2020/Россия6+приключенияфантастика

«Вратарь галактики» выйдет в широкий прокат 27 августа.

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