Сын Нагиева представил фильм с Прилучным

Фильм рассказывает о популярном рэпере, который приезжает на гастроли в Санкт-Петербург вместе с менеджером, музыкальным коллективом и своей возлюбленной. После неудавшегося покушения для героя нанимают телохранителя — им оказывается девушка, которой придется разбираться в запутанной жизни звезды.