Сын Нагиева представил фильм с Прилучным

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера романтического экшена «Тень звезды», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный. Сам он на мероприятии не появился, однако ленту представили режиссер Дмитрий Губарев («Улетный экипаж»), актеры Кирилл Нагиев, Александра Черкасова-Служитель, Юлия Франц.
Побывали на показе и поздравили коллег с выходом новой картины режиссер Олег Асадулин, DJ Грув (Евгений Рудин), актрисы Карина Мишулина, Лора Резникова («Свидетели»).
Фильм рассказывает о популярном рэпере, который приезжает на гастроли в Санкт-Петербург вместе с менеджером, музыкальным коллективом и своей возлюбленной. После неудавшегося покушения для героя нанимают телохранителя — им оказывается девушка, которой придется разбираться в запутанной жизни звезды.