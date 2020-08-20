Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
15 фильмов
Кино возвращается: самые ожидаемые фильмы августа
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
20 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Сын Нагиева представил фильм с Прилучным

Премьеру рэп-мелодрамы «Тень звезды» посетили звезды кино и шоу-бизнеса
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера романтического экшена «Тень звезды», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный. Сам он на мероприятии не появился, однако ленту представили режиссер Дмитрий Губарев («Улетный экипаж»), актеры Кирилл Нагиев, Александра Черкасова-Служитель, Юлия Франц.

Побывали на показе и поздравили коллег с выходом новой картины режиссер Олег Асадулин, DJ Грув (Евгений Рудин), актрисы Карина Мишулина, Лора Резникова («Свидетели»).

Фильм рассказывает о популярном рэпере, который приезжает на гастроли в Санкт-Петербург вместе с менеджером, музыкальным коллективом и своей возлюбленной. После неудавшегося покушения для героя нанимают телохранителя — им оказывается девушка, которой придется разбираться в запутанной жизни звезды.

Тень звезды
2020/Россия16+драмамелодрамадетективмузыкальный
Моя оценка
Смотрите фоторепортаж
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Карина Мишулина
Тень звезды
Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова
Кирилл Нагиев
Юлия Франц
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Олег Асадулин
Александра Черкасова-Служитель
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма
Павел Прилучный
Ирину Безрукову наградили премией в Москве
Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве
Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»
Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма
Мороз, Ефремов-мл. и другие на премьере сериала «Хватит!»
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото
19-летняя дочь Толкалиной впервые снялась в кино
Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве
От Чеховой до Вербицкой: звезды на показе «Русалки в Париже»
Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии
Максимова и Корешков снова снимаются вместе: первые кадры
Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма
Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере
21-летняя дочь Бодрова провела закрытие кинофестиваля
Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале
Муцениеце не представляет, как будет снова работать с Прилучным
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра»
Табаков поблагодарил отца за возможность сниматься
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Прилучный, Ахеджакова, Михалкова вместе снялись в новом фильме
От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
9-летняя дочь Мороз и Богомолова отказалась от роли
Дочь Волковой и сын Лазарева снялись с родителями в сериале
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ
22-летняя дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом фильме
Милла Йовович высказалась об успехах дочери в кино
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
Максимова и Корешков вместе представили новый сериал
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Новорожденный малыш помог отцу сделать предложение маме (фото) Этому посодействовали и медсестры в больнице
Популярные темы на «Детях»
Имеет ли право мать обижаться? По следам... 211
Подросток 122
Обиделись бы вы за это на подругу? 111
Тема о дружбе 102
Леди
"Принцесса!": Бузова в очередном мини смутила фанатов (фото) Наряд звезды всколыхнул соцсети
Hi-Tech
Найдены самые необычные гаджеты (цены) Неожиданно полезные
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь