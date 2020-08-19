Гагарина показала себя на съемках «Голоса»

«Первый канал» приступил к съемкам девятого сезона шоу « Голос ». О старте работы над проектом сообщила в инстаграме Полина Гагарина , вошедшая в число наставников.

Кроме Гагариной и Сюткина, в состав жюри девятого сезона вошли Сергей Шнуров и Баста. Все четыре артиста ранее уже принимали участие в работе над «Голосом». Ведущим шоу талантов, участники которого демонстрируют и совершенствуют вокальные данные, останется Дмитрий Нагиев.