Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»

Люди из мира шоу-бизнеса как никто знают, как выходить из непростых ситуаций. Да, мы бываем суматошными, но при этом знаем, что делать, мы изобретательны, думаем на ходу. Лучше всего всю эту ситуацию описывает фраза: «Давай устроим шоу». И такое настроение определенно царит на съемках «Матрицы».