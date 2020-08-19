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19 августа 2020, РИА Новостиновость

Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»

Работа над фильмом проходит в Берлине
Киану Ривз в фильме «Матрица. Перезагрузка»

МОСКВА, 18 авг — РИА «Новости». Киану Ривз рассказал изданию Associated Press, как проходят съемки научно-фантастического боевика «Матрица 4». Актер подтвердил, что работу над четвертой частью франшизы действительно уже восстановили после того, как кинопроизводство было приостановлено весной из-за пандемии коронавируса. Съемки проходят в Берлине. Ривз отметил:

Люди из мира шоу-бизнеса как никто знают, как выходить из непростых ситуаций. Да, мы бываем суматошными, но при этом знаем, что делать, мы изобретательны, думаем на ходу. Лучше всего всю эту ситуацию описывает фраза: «Давай устроим шоу». И такое настроение определенно царит на съемках «Матрицы».
Киану Ривз
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Актер добавил, что на съемках действуют «продуманные и эффективные инструкции, поэтому ритм кинопроизводства практически не нарушен и не прерван». По словам Ривза, работа над новым фильмом нравится всем членам группы.

«Матрица 4» должна была выйти в прокат в мае 2021 года, но из-за пандемии премьера сдвинулась на апрель 2022-го. Кроме Ривза, в фильме снимаются Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II и другие. Режиссером стала Лана Вачовски.

Первая «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Следующие два фильма — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — появились на экранах в 2003-м. Картины рассказывают о борьбе выживших в бою с разумными машинами людей после гибели человеческой цивилизации.

8.2
Матрица
1999/США, Австралия16+боевикфантастика
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