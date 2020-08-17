Екатерина Васильева отметила 75-летие

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с днем рождения народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву. Звезде исполнилось 75 лет. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится:

Вы по праву снискали признание и искреннюю, непреходящую любовь зрителей как глубокая, разноплановая актриса, наделенная самобытным талантом и особой внутренней силой. Ваш творческий путь отмечен целым рядом ярких, запоминающихся работ, которые обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство и всегда становились настоящим событием в культурной жизни страны.

Михаил Мишустин также поздравил Васильеву. «Вы — актриса большого таланта и удивительной судьбы, яркая, обаятельная, экстравагантная, которую любят миллионы зрителей. Широкий творческий диапазон, индивидуальность помогли вам создать запоминающиеся образы в кинематографе», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова). Выпускница мастерской народного артиста СССР Владимира Белокурова.