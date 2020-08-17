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17 августа 2020, ТАССновость

Екатерина Васильева отметила 75-летие

С юбилеем артистку поздравил президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с днем рождения народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву. Звезде исполнилось 75 лет. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится:

Вы по праву снискали признание и искреннюю, непреходящую любовь зрителей как глубокая, разноплановая актриса, наделенная самобытным талантом и особой внутренней силой. Ваш творческий путь отмечен целым рядом ярких, запоминающихся работ, которые обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство и всегда становились настоящим событием в культурной жизни страны.

Михаил Мишустин также поздравил Васильеву. «Вы — актриса большого таланта и удивительной судьбы, яркая, обаятельная, экстравагантная, которую любят миллионы зрителей. Широкий творческий диапазон, индивидуальность помогли вам создать запоминающиеся образы в кинематографе», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова). Выпускница мастерской народного артиста СССР Владимира Белокурова.

Среди наиболее известных картин с участием Васильевой — «Бумбараш» (1971 год), «Соломенная шляпка» (1974 год), «Обыкновенное чудо» (1978 год), «Экипаж» (1979 год), «Чародеи» (1982 год).

8.0
Обыкновенное чудо
1978/СССРкомедияфэнтези
Моя оценка

В 1986 году Васильевой было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 2010 году актриса награждена орденом Почета. Екатерина Сергеевна — лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль», обладательница приза кинофестиваля «Созвездие» за лучшую женскую роль в фильме «Приходи на меня посмотреть».

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