Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду

Регина Тодоренко, одна из участниц нового сезона шоу «Ледниковый период», рассказала, что ее партнер Роман Костомаров потянул спину и не смог присутствовать на тренировке. В итоге телезвезде пришлось кататься одной.
В инстаграме Регина показала видео с тренировки и написала:
Сорвал спину мой дорогой партнер Роман Сергеевич — и слег! По всей видимости, я настолько харизматичная, что свалила с ног олимпийского чемпиона. Или, по другой версии, мне пора худеть!
«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В разные годы в шоу участвовали Чулпан Хаматова, Егор Бероев, Владимир Яглыч, Леонид Закошанский, Вера Брежнева и многие другие. В 2012 году вышел проект «Ледниковый период. Кубок профессионалов», а в 2018 году — «Ледниковый период. Дети».
О запуске нового сезона стало известно в начале августа. Среди участников проекта — Ольга Бузова, которая уже успела получить травму, Ирина Пегова, супруг Тодоренко Влад Топалов, Влад Соколовский, Надежда Михалкова.
Премьера шоу ожидается в конце сентября.