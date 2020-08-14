Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
15 фильмов
Кино возвращается: самые ожидаемые фильмы августа
25 фильмов
25 крутых музыкальных фильмов для тех, кто скучает по концертам
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
14 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду

Ведущая готовится к участию в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым
Во время загрузки произошла ошибка.

Регина Тодоренко, одна из участниц нового сезона шоу «Ледниковый период», рассказала, что ее партнер Роман Костомаров потянул спину и не смог присутствовать на тренировке. В итоге телезвезде пришлось кататься одной.

В инстаграме Регина показала видео с тренировки и написала:

Новость
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Сорвал спину мой дорогой партнер Роман Сергеевич — и слег! По всей видимости, я настолько харизматичная, что свалила с ног олимпийского чемпиона. Или, по другой версии, мне пора худеть!
Регина Тодоренко

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В разные годы в шоу участвовали Чулпан Хаматова, Егор Бероев, Владимир Яглыч, Леонид Закошанский, Вера Брежнева и многие другие. В 2012 году вышел проект «Ледниковый период. Кубок профессионалов», а в 2018 году — «Ледниковый период. Дети».

О запуске нового сезона стало известно в начале августа. Среди участников проекта — Ольга Бузова, которая уже успела получить травму, Ирина Пегова, супруг Тодоренко Влад Топалов, Влад Соколовский, Надежда Михалкова.

Премьера шоу ожидается в конце сентября.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ледниковый период
Регина Тодоренко
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок
Ирина Пегова готовится к съемкам в шоу «Ледниковый период»
Звезды поддержали запущенный Уизерспун коронавирусный флешмоб
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом
Зрители просят вернуть Ивлееву в шоу «Орел и решка»
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу
Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Шарлиз Терон предстоит три операции после съемок в боевике
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб
Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»
Режиссер «Джокера» показал неопубликованные кадры со съемок
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
У актрисы Айшварии Рай обнаружили коронавирус
Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены
6-летней дочери убитого Джорджа Флойда подарили акции Disney
Стало известно о состоянии госпитализированного Джигарханяна
Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Сыгравшая Екатерину II Снигирь высказалась о сериале «Великая»
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века»
Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни
Мария Горбань переболела коронавирусом
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Звезда «Скорой помощи» поздравила Джорджа Клуни с 59-летием
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Иван Ургант высказался о травле Регины Тодоренко
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Назван победитель шоу «Маска»
Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Российские фанаты «атаковали» Джонни Деппа в инстаграме
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Американка похудела 90 килограммов и повторила свое старое фото Впечатляющий результат, который изменил ее жизнь
Дети
Джон Ледженд и Крисси Тиган снова станут родителями У пары скоро родится третий ребенок
Леди
Безрукова в платье с перьями затмила Михалкову на светском рауте Знаменитости стали гостями вечеринки.
Здоровье
Британка смешала два моющих средства во время уборки и умерла Одним из них был отбеливатель.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь