Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»

На «Первом канале» готовится к показу новый сезон популярного проекта «Ледниковый период». Состав участников пока держится в тайне, однако известно, что в их числе Ольга Бузова, которая, по данным издания StarHit, уже успела получить травму во время тренировки — она повредила связки на ноге, в результате потребовалась медицинская помощь.
Ранее звезда «Дома 2» рассказывала, что в последний раз на коньках стояла в 6 лет и теперь учится кататься заново. Партнером певицы по проекту стал олимпийский чемпион «Сочи 2014» в танцах на льду Дмитрий Соловьев.
Шоу «Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары, состоящие из звезды и профессионального фигуриста. В разные годы в проекте участвовали Чулпан Хаматова, Алена Бабенко, Егор Бероев, Владимир Яглыч, Леонид Закошанский, Вера Брежнева и многие другие. В 2012 году вышел проект «Ледниковый период. Кубок профессионалов», а в 2018 году — «Ледниковый период. Дети».
О запуске нового сезона стало известно в начале августа. В официальном инстаграм-аккаунте проекта сообщается: «Нам писали, спрашивали — и вот, спустя столько лет, мы снова с вами!».
Премьера ожидается в конце сентября. Состав членов жюри, тренеров и имена ведущих пока не называются.