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6 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»

Скоро на экраны выйдет новый сезон проекта про фигурное катание
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

На «Первом канале» готовится к показу новый сезон популярного проекта «Ледниковый период». Состав участников пока держится в тайне, однако известно, что в их числе Ольга Бузова, которая, по данным издания StarHit,  уже успела получить травму во время тренировки  — она повредила связки на ноге, в результате потребовалась медицинская помощь.

Ранее звезда «Дома 2» рассказывала, что в последний раз на коньках стояла в 6 лет и теперь учится кататься заново. Партнером певицы по проекту стал олимпийский чемпион «Сочи 2014» в танцах на льду Дмитрий Соловьев.

6.8
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
Моя оценка

Шоу «Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары, состоящие из звезды и профессионального фигуриста. В разные годы в проекте участвовали Чулпан Хаматова, Алена Бабенко, Егор Бероев, Владимир Яглыч, Леонид Закошанский, Вера Брежнева и многие другие. В 2012 году вышел проект «Ледниковый период. Кубок профессионалов», а в 2018 году — «Ледниковый период. Дети».

О запуске нового сезона стало известно в начале августа. В официальном инстаграм-аккаунте проекта сообщается: «Нам писали, спрашивали — и вот, спустя столько лет, мы снова с вами!».

Премьера ожидается в конце сентября. Состав членов жюри, тренеров и имена ведущих пока не называются.

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