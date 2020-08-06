Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

На «Первом канале» готовится к показу новый сезон популярного проекта «Ледниковый период». Состав участников пока держится в тайне, однако известно, что в их числе Ольга Бузова, которая, по данным издания StarHit, уже успела получить травму во время тренировки — она повредила связки на ноге, в результате потребовалась медицинская помощь.

Ранее звезда «Дома 2» рассказывала, что в последний раз на коньках стояла в 6 лет и теперь учится кататься заново. Партнером певицы по проекту стал олимпийский чемпион «Сочи 2014» в танцах на льду Дмитрий Соловьев.

О запуске нового сезона стало известно в начале августа. В официальном инстаграм-аккаунте проекта сообщается: «Нам писали, спрашивали — и вот, спустя столько лет, мы снова с вами!».