У «47 ронинов» с Киану Ривзом будет продолжение

Киану Ривз в фильме «47 ронинов»

Приключенческое фэнтези «47 ронинов», главную роль в котором исполнил Киану Ривз, получит продолжение. Студия Universal Pictures уже нашла режиссера для будущей картины, передает портал Deadline. Названия у сиквела пока нет.

Режиссерское кресло займет актер и мастер боевых искусств Рон Юань. Он играл в фильме Disney «Мулан» и снимал ленту «Шаг вперед 6: Год танцев». Постановщик пообещал зрителям «экшен, хоррор и кибер-панк».

Как сообщается, действие сиквела развернется спустя 300 лет после событий, показанных в оригинальной картине.

Лента «47 ронинов» вышла в 2013 году, однако провалилась в прокате.