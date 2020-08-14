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14 августа 2020, Газета.Ruновость

У «47 ронинов» с Киану Ривзом будет продолжение

Действие сиквела развернется спустя 300 лет после событий, показанных в оригинальной ленте
Киану Ривз в фильме «47 ронинов»

Приключенческое фэнтези «47 ронинов», главную роль в котором исполнил Киану Ривз, получит продолжение. Студия Universal Pictures уже нашла режиссера для будущей картины, передает портал Deadline. Названия у сиквела пока нет.

Режиссерское кресло займет актер и мастер боевых искусств Рон Юань. Он играл в фильме Disney «Мулан» и снимал ленту «Шаг вперед 6: Год танцев». Постановщик пообещал зрителям «экшен, хоррор и кибер-панк».

Как сообщается, действие сиквела развернется спустя 300 лет после событий, показанных в оригинальной картине.

Лента «47 ронинов» вышла в 2013 году, однако провалилась в прокате.

Фильм основан на японском народном предании о 47 самураях, которые дали клятву отомстить за смерть своего господина.

7.2
47 ронинов
2013/США12+боевикприключенияфэнтези
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