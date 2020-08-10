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10 августа 2020, 7 Днейновость

Похудевший и преобразившийся Гальцев снялся в шоу Степаненко

Артист принял участие в съемках нового выпуска «Шоу Елены Степаненко»

Юморист и звезда «Аншлага» Юрий Гальцев стал новым участником «Шоу Елены Степаненко». Фотографию с артистом опубликовала в инстаграме сама Елена Степаненко.

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Юморист поразил зрителей и всех присутствовавших в студии изменениями во внешнем виде — мало кто с первого взгляда узнал звезду «Аншлага». За время самоизоляции артист сильно похудел и сменил имидж. Аккуратная короткая прическа, стильный костюм, галсутк-бабочка — таким элегантным Гальцева еще не видели. Степаненко показала короткое видео, снятое в перерыве между, а также сообщила, что выпуск шоу с Юрием Гальцевым выйдет в пятницу, 14 августа.

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Напомним, шоу «Еще не вечер!» стартовало весной 2020 года. В студию приходят известные гости и в непринужденной обстановке обсуждают с ведущей важные темы. Помимо разговоров, в шоу много пародий, шуток и розыгрышей, в которых звезды принимают живое участие. Гостями первых выпусков шоу стали Ольга БузоваНиколай Цискаридзе, Ефим Шифрин, Елена Воробей. В июне появились слухи о закрытии передачи, однако позже Степаненко сообщила, что шоу ушло на каникулы.

2.9
Шоу Елены Степаненко
2020/Россия16+развлекательноеюмористическое
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