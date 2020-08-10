Похудевший и преобразившийся Гальцев снялся в шоу Степаненко

Юморист и звезда «Аншлага» Юрий Гальцев стал новым участником «Шоу Елены Степаненко». Фотографию с артистом опубликовала в инстаграме сама Елена Степаненко.
Юморист поразил зрителей и всех присутствовавших в студии изменениями во внешнем виде — мало кто с первого взгляда узнал звезду «Аншлага». За время самоизоляции артист сильно похудел и сменил имидж. Аккуратная короткая прическа, стильный костюм, галсутк-бабочка — таким элегантным Гальцева еще не видели. Степаненко показала короткое видео, снятое в перерыве между, а также сообщила, что выпуск шоу с Юрием Гальцевым выйдет в пятницу, 14 августа.
Напомним, шоу «Еще не вечер!» стартовало весной 2020 года. В студию приходят известные гости и в непринужденной обстановке обсуждают с ведущей важные темы. Помимо разговоров, в шоу много пародий, шуток и розыгрышей, в которых звезды принимают живое участие. Гостями первых выпусков шоу стали Ольга Бузова, Николай Цискаридзе, Ефим Шифрин, Елена Воробей. В июне появились слухи о закрытии передачи, однако позже Степаненко сообщила, что шоу ушло на каникулы.