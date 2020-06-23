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23 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Елена Степаненко ответила на слухи о закрытии своего шоу

Передача «Еще не вечер!» выходит на «России 1» с апреля
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Елена Степаненко прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о закрытии развлекательной передачи «Еще не вечер!», которую она ведет на телеканале «Россия 1» с апреля. В комментарии журналу StarHit Степаненко заявила:

Нет, [шоу] не закрывают! На лето ушли в отпуск! С сентября выйдем в эфир! Слухами земля полнится!
Елена Степаненко

Как сообщает издание, на телеканале «Россия 1» закрытие передачи тоже опровергли. Отмечается, что до летнего отпуска были отсняты два выпуска программы, которые покажут в скором времени.

Ранее портал «Собеседник» со ссылкой на свои источники сообщил о решении руководства канала закрыть шоу «Еще не вечер!» из-за низких рейтингов. Источник издания добавил, что съемки новых выпусков передачи были запланированы на середину июня, но за несколько дней до начала были отменены.

Шоу Елены Степаненко
2020/Россия16+развлекательноеюмористическое
Моя оценка

В студию шоу «Еще не вечер!» приходят известные гости и в непринужденной обстановке обсуждают с ведущей важные темы. Помимо разговоров, в шоу много пародий, шуток и розыгрышей, в которых звезды принимают живое участие. Гостями первых выпусков шоу стали Ольга Бузова, Николай Цискаридзе, Ефим Шифрин, Елена Воробей.

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