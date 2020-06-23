Елена Степаненко ответила на слухи о закрытии своего шоу

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Елена Степаненко прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о закрытии развлекательной передачи «Еще не вечер!», которую она ведет на телеканале «Россия 1» с апреля. В комментарии журналу StarHit Степаненко заявила:

Нет, [шоу] не закрывают! На лето ушли в отпуск! С сентября выйдем в эфир! Слухами земля полнится! Елена Степаненко

Как сообщает издание, на телеканале «Россия 1» закрытие передачи тоже опровергли. Отмечается, что до летнего отпуска были отсняты два выпуска программы, которые покажут в скором времени.

Ранее портал «Собеседник» со ссылкой на свои источники сообщил о решении руководства канала закрыть шоу «Еще не вечер!» из-за низких рейтингов. Источник издания добавил, что съемки новых выпусков передачи были запланированы на середину июня, но за несколько дней до начала были отменены.