Елена Степаненко ответила на слухи о закрытии своего шоу

Елена Степаненко прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о закрытии развлекательной передачи «Еще не вечер!», которую она ведет на телеканале «Россия 1» с апреля. В комментарии журналу StarHit Степаненко заявила:
Нет, [шоу] не закрывают! На лето ушли в отпуск! С сентября выйдем в эфир! Слухами земля полнится!
Как сообщает издание, на телеканале «Россия 1» закрытие передачи тоже опровергли. Отмечается, что до летнего отпуска были отсняты два выпуска программы, которые покажут в скором времени.
Ранее портал «Собеседник» со ссылкой на свои источники сообщил о решении руководства канала закрыть шоу «Еще не вечер!» из-за низких рейтингов. Источник издания добавил, что съемки новых выпусков передачи были запланированы на середину июня, но за несколько дней до начала были отменены.
В студию шоу «Еще не вечер!» приходят известные гости и в непринужденной обстановке обсуждают с ведущей важные темы. Помимо разговоров, в шоу много пародий, шуток и розыгрышей, в которых звезды принимают живое участие. Гостями первых выпусков шоу стали Ольга Бузова, Николай Цискаридзе, Ефим Шифрин, Елена Воробей.