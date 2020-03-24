Бузова и Степаненко вместе снялись в телешоу

Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу на телеканале «Россия 1».