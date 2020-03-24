Бузова и Степаненко вместе снялись в телешоу

Певица и ведущая «Дома 2», 34-летняя Ольга Бузова, появится в новом шоу «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1», которое ведет 66-летняя Елена Степаненко. Об этом певица сообщила у себя в инстаграме, показав совместное фото с юмористкой из телестудии и указав название передачи в тегах.
Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу на телеканале «Россия 1».
Елена Степаненко — звезда передач «Смехопанорама», «Юмор! Юмор! Юмор!», «Петросян-шоу», «Кривое зеркало», «Аншлаг». В 2018 году она развелась со своим коллегой Евгением Петросяном.
О том, что артистка будет вести новое юмористическое шоу на телеканале «Россия 1», стало известно в феврале. Детали концепции программы пока не раскрываются.