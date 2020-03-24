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24 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Бузова и Степаненко вместе снялись в телешоу

Экс-супруга Евгения Петросяна ведет передачу «Еще не вечер»

Певица и ведущая «Дома 2», 34-летняя Ольга Бузова, появится в новом шоу «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1», которое ведет 66-летняя Елена Степаненко. Об этом певица сообщила у себя в инстаграме, показав совместное фото с юмористкой из телестудии и указав название передачи в тегах.

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Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу на телеканале «Россия 1».
Ольга Бузова

Елена Степаненко — звезда передач «Смехопанорама», «Юмор! Юмор! Юмор!», «Петросян-шоу», «Кривое зеркало», «Аншлаг». В 2018 году она развелась со своим коллегой Евгением Петросяном.

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О том, что артистка будет вести новое юмористическое шоу на телеканале «Россия 1», стало известно в феврале. Детали концепции программы пока не раскрываются.

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