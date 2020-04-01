Сменившая имидж Елена Степаненко запускает шоу: первые кадры

Телеканал «Россия 1» готовит к выходу в эфир новую программу — «Шоу Елены Степаненко». Зрители привыкли видеть ее в сценических образах, но теперь смогут лучше узнать артистку и ведущую передачи, Елену Степаненко. Юмористка, которая ради нового шоу кардинально сменила имидж, отметила:
Я давно хотела в своей жизни что-то изменить, выйти за рамки своего творческого образа, попробовать что-то новое. И это шоу — как раз то, чего мне так не хватало.
Согласно концепции воскресного шоу, Елена Степаненко приглашает в свою студию известных гостей, чтобы в легкой и непринужденной обстановке поговорить с ними на важные темы: «Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны». Помимо разговоров, зрителей ждут пародии, шутки и розыгрыши.
Гостями первых выпусков станут Мария Аронова, Татьяна Васильева, Ефим Шифрин, Анна Семенович, Олеся Железняк, Анфиса Чехова, Николай Цискаридзе, а также Ольга Бузова, которая ранее выкладывала в сеть кадры со съемок программы.
Елена Степаненко в 2018 году развелась с юмористом Евгением Петросяном. Вместе с экс-мужем она ранее принимала участие в передачах «Смехопанорама», «Юмор! Юмор! Юмор!», «Петросян-шоу». Одним из самых известных шоу с участием Петросяна и Степаненко было «Кривое зеркало».
Премьерный выпуск «Шоу Елены Степаненко» выйдет на экраны 12 апреля в 12.10 на телеканале «Россия 1».