Сменившая имидж Елена Степаненко запускает шоу: первые кадры

Я давно хотела в своей жизни что-то изменить, выйти за рамки своего творческого образа, попробовать что-то новое. И это шоу — как раз то, чего мне так не хватало.

Согласно концепции воскресного шоу, Елена Степаненко приглашает в свою студию известных гостей, чтобы в легкой и непринужденной обстановке поговорить с ними на важные темы: «Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны». Помимо разговоров, зрителей ждут пародии, шутки и розыгрыши.