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1 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Сменившая имидж Елена Степаненко запускает шоу: первые кадры

Стали известны подробности передачи бывшей жены Евгения Петросяна
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13
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13
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Телеканал «Россия 1» готовит к выходу в эфир новую программу — «Шоу Елены Степаненко». Зрители привыкли видеть ее в сценических образах, но теперь смогут лучше узнать артистку и ведущую передачи, Елену Степаненко. Юмористка, которая ради нового шоу кардинально сменила имидж, отметила:

Я давно хотела в своей жизни что-то изменить, выйти за рамки своего творческого образа, попробовать что-то новое. И это шоу — как раз то, чего мне так не хватало.
Елена Степаненко

Согласно концепции воскресного шоу, Елена Степаненко приглашает в свою студию известных гостей, чтобы в легкой и непринужденной обстановке поговорить с ними на важные темы: «Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны». Помимо разговоров, зрителей ждут пародии, шутки и розыгрыши.

Шоу Елены Степаненко
2020/Россия16+развлекательноеюмористическое

Гостями первых выпусков станут Мария Аронова, Татьяна Васильева, Ефим Шифрин, Анна Семенович, Олеся Железняк, Анфиса Чехова, Николай Цискаридзе, а также Ольга Бузова, которая ранее выкладывала в сеть кадры со съемок программы.

Елена Степаненко в 2018 году развелась с юмористом Евгением Петросяном. Вместе с экс-мужем она ранее принимала участие в передачах «Смехопанорама», «Юмор! Юмор! Юмор!», «Петросян-шоу». Одним из самых известных шоу с участием Петросяна и Степаненко было «Кривое зеркало».

Премьерный выпуск «Шоу Елены Степаненко» выйдет на экраны 12 апреля в 12.10 на телеканале «Россия 1».

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